Rumbo a Brasil: los siete imprescindibles de São Paulo
Un recorrido por los iconos monumentales de "la ciudad que no duerme".
São Paulo es uno de los centros culturales más importantes de Sudamérica. A sus museos de talla mundial y su intensa vida teatral y musical se une un rico patrimonio histórico. Con la avenida Paulista como eje principal de esta megalópolis con más de 22 millones de habitantes (incluida la región metropolitana), São Paulo es hoy tierra de rascacielos, de obras geniales de la arquitectura (firmadas por Niemeyer) y de tiempos gloriosos, cuando el oro y el café eran los reyes. Su histórica mezcla de culturas (desde la indígena a la africana y española) queda reflejada en barrios como Bixiga, donde los italianos se instalaron a principios del siglo XX, o en Liberdade, hogar de la comunidad japonesa más grande fuera de Japón.
Museo de Arte de São Paulo – MASP
Icono de la arquitectura brasileña es este edificio diseñado por Lina Bo Bardi en 1958 y situado en la avenida Paulista. Sus grandes marcos rojos son una de sus señas de identidad, junto con el propio edificio, que está en suspensión y alberga una gran plaza debajo. Guarda unas 10.000 piezas de arte africano, americano...
Edificio Copan
Oscar Niemeyer firma este gigantesco edificio con forma de ese que intentaba maximizar el terreno disponible donde se construyó. Terminado en 1966, evoca el movimiento de una ola y alberga miles de apartamentos en sus 115 metros de altura y 38 plantas.
Monumento a Ramos de Azevedo
Hoy ubicado junto a la universidad de São Paulo, este monumento de granito y bronce realizado por Galileo Emendabili se inauguró seis años después de la muerte del arquitecto que había hecho posible el renacimiento arquitectónico de la ciudad: Francisco de Paula Ramos de Azevedo.
Estación Júlio Prestes
Esta estación de tren construida a principios del siglo XX cuenta en su edificio con la sala São Paulo, sede de la Orquesta Sinfónica del Estado de São Paulo.
Pabellón Lucas Nogueira Garcez
Niemeyer diseñó también este pabellón circular con una cúpula de 68 metros de diámetro cubierta de paneles triangulares de vidrio y acero por los que se cuela la luz, creando un impresionante efecto visual. Lo construyó en 1954 para albergar una exposición de arte moderno en el Parque do Ibirapuera (obra también suya y del paisajista Burle Marx).
Catedral metropolitana de São Paulo
Considerado uno de los templos neogóticos más grandes del mundo, la catedral dedicada a Nuestra Señora de la Asunción y San Pablo empezó a construirse en el primer tercio del siglo XX y en su enorme interior (111 metros de largo) destacan sus preciosas vidrieras de colores y su órgano.
Palácio das indústrias
Este peculiar edificio de estructura metálica en su interior y ladrillo visto en su exterior fue declarado patrimonio histórico de São Paulo en 1982. De estilo florentino, imitando las fortalezas toscanas del XIV, y tras albergar varios organismos oficiales a lo largo de su historia, hoy es el Museo Catavento de ciencia.
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