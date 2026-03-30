Rumbo a Brasil: los siete imprescindibles de São Paulo

São Paulo es uno de los centros culturales más importantes de Sudamérica. A sus museos de talla mundial y su intensa vida teatral y musical se une un rico patrimonio histórico. Con la avenida Paulista como eje principal de esta megalópolis con más de 22 millones de habitantes (incluida la región metropolitana), São Paulo es hoy tierra de rascacielos, de obras geniales de la arquitectura (firmadas por Niemeyer) y de tiempos gloriosos, cuando el oro y el café eran los reyes. Su histórica mezcla de culturas (desde la indígena a la africana y española) queda reflejada en barrios como Bixiga, donde los italianos se instalaron a principios del siglo XX, o en Liberdade, hogar de la comunidad japonesa más grande fuera de Japón.