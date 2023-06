Riverside Mozart: el barco que navega por el Danubio y te transporta hasta el mismísimo cielo

En los cruceros fluviales no hay cena con el capitán (oh, vaya), pero tenemos una reserva en Vintage Room, un comedor privado en el que hay tantos camareros como comensales. Siete platos con sus respectivos maridajes hacen de esta experiencia a bordo algo mágico. Johannes Bär, chef ejecutivo, elabora una propuesta que sorprende por la calidad de su materia prima, así como por su combinación de texturas y sabores. El lomo de ternera a la brasa, con remolacha y batatas, y recubierto de láminas de oro, quedará en nuestra memoría 'forever and ever'. Los vinos, otro mundo aparte. Si tuviéramos que elegir dos, serían el Vega Sicilia, Alion (tempranillo 2018) con el que se maridó la ternera; y el vino de postre, una referencia austriaca: Kracher Ausiese (Weinggut Kracher, 2021). Sin ser amantes de los vinos dulces, este junto con un profiterol de roquefort harán que te vuele la cabeza. ¡Éxtasis total!