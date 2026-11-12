Uno de los carnavales más multitudinarios del mundo: carrozas gigantes, escuelas de samba y una avenida de 700 metros completamente engalanada

En Brasil, Río de Janeiro dedica meses a preparar unas noches en las que una avenida se llena de historias cantadas. Avanza una carroza, la percusión marca el paso y cientos de voces repiten el estribillo. Detrás de ese instante hay costura, carpintería, ensayos y memoria de barrio. Para quienes imaginan viajar a Brasil , el carnaval permite conocer una ciudad que expresa buena parte de su identidad a través de la música.

El Pan de Azúcar se alza sobre la bahía de Guanabara. / istock

Río de Janeiro, una fiesta con montañas y mar al fondo

Río ocupa un paisaje de montañas boscosas, bahías y playas abiertas al Atlántico. El Corcovado y el Pan de Azúcar ayudan a orientarse; Copacabana pone el paseo junto al agua. La vida al aire libre forma parte del carácter de la ciudad, reconocido también en sus paisajes culturales inscritos por la Unesco. Durante el carnaval, las calles adquieren otros recorridos y horarios.

Quien disfruta de ciudades costeras con barrios de fuerte personalidad, como Miami , encontrará aquí motivos para alternar playa y cultura. Conviene dejar espacio para ambas experiencias, sin encadenar una noche de desfile con un día agotador. La ciudad sigue mereciendo atención cuando se apagan los focos de la pasarela.

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Qué ocurre en los 700 metros del Sambódromo

El Sambódromo de la avenida Marquês de Sapucaí fue diseñado por Oscar Niemeyer e inaugurado en 1984. Sus gradas flanquean una pasarela de unos 700 metros que conduce hacia la plaza de la Apoteosis. Las escuelas de samba compiten contando una historia, con carrozas, vestuario, canto y baile. El tema elegido, llamado enredo, da sentido al conjunto.

Para disfrutarlo ayuda escuchar antes el samba-enredo de alguna escuela. Su letra permite reconocer ideas que después toman forma en las carrozas y los trajes. ¿Te imaginas distinguir el estribillo cuando toda la grada lo canta? La música da una manera distinta de entrar en una ciudad, como ocurre al seguir la ruta de Chicago a Nueva Orleans . En Río, esa relación se hace visible sobre la avenida.

Faldas de colores giran durante un desfile de carnaval en el Sambódromo. / istock

Dónde se construye el carnaval antes de salir a la calle

En Gamboa, la Cidade do Samba reúne los grandes talleres de las escuelas del Grupo Especial. Allí se fabrican carrozas y disfraces para los desfiles. Una figura que parece ligera desde la grada exige muchas manos para existir. Materiales, estructuras y telas van dando cuerpo a una idea que después tendrá que avanzar, girar y ser reconocible a distancia.

Las escuelas reúnen una comunidad alrededor de esa preparación. Cada traje forma parte de un grupo y cada grupo contribuye al relato. Para quienes buscan artesanía y cultura local en destinos como las ciudades históricas de México , conocer el trabajo que precede a una fiesta añade otra forma de disfrutarla.

El desfile avanza hacia la plaza de la Apoteosis, al final del Sambódromo. / Fernando Quevedo

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Qué une el samba con la historia de sus barrios

La tradición tiene raíces afrobrasileñas y se desarrolló con aportaciones de distintas músicas y formas de reunión. A comienzos del siglo XX se consolidaron el partido-alto, el samba de terreiro y el samba-enredo. El samba conserva formas de crear y compartir música en comunidad. El patrimonio cultural brasileño reconoce estas tres expresiones, vinculadas a patios, locales de barrio y escuelas.

El barrio de Estácio fue especialmente importante en el desarrollo del ritmo que adoptaron las primeras escuelas para sus desfiles. Acercarse a esta historia permite apreciar algo que las imágenes de plumas y lentejuelas dejan fuera: el carnaval también transmite recuerdos, pertenencias y voces colectivas. Una letra puede homenajear a una persona, recuperar un episodio histórico o celebrar una tradición.

Percusión y trajes de colores animan una celebración callejera de carnaval. / istock

Los blocos y la ciudad que continúa fuera de Sapucaí

Los blocos llevan la música a las calles con sus propias bandas y propuestas. Su ambiente y tamaño varían, por lo que conviene elegirlos según el ritmo que apetezca vivir. El carnaval callejero ofrece otra relación con la fiesta, más cercana al paseo y al encuentro. Las fechas, recorridos y condiciones deben comprobarse para cada edición: no existe una única experiencia que resuma todos los barrios.

Para 2027, los desfiles del Grupo Especial están programados los días 7, 8 y 9 de febrero; el desfile de campeonas, el 13. Reservar también jornadas tranquilas permite descubrir miradores y caminar por la costa. Las playas de Brasil pueden inspirar una prolongación del recorrido. Después de una noche de percusión, un día sin agenda también tiene su lugar.

Atardecer en Ipanema, con el morro Dois Irmãos al fondo. / istock

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Disfraces inspirados en el sol y la naturaleza durante el carnaval de Río. / Fernando Quevedo

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