República Checa en Navidad: de mercadillo en mercadillo entre Moravia y Bohemia
Más allá de Praga, Chequia cuenta con mercadillos que ofrecen lo mejor de la cultura local envueltos en un ambiente navideño único.
Para muchos viajeros, la Navidad aporta un extra a sus escapadas. Tanto si es la primera vez que visitan un destino, como si repiten, los mercadillos navideños son un ‘must’ en los últimos años y recorrerlos se ha convertido en una actividad que enamora a cualquiera. Menos al Grinch, of course. Desde los mercadillos españoles (como este que parece de Viena, pero está en nuestro país) , hasta los que están fuera de nuestras fronteras, el viejo continente despliega todos sus encantos para recibir tanto a Papa Noel como a sus majestades, los Reyes Magos de Oriente.
Hoy vamos a visitar Chequia. Y, aunque Praga siempre es una ciudad imprescindible, vamos a dejar de lado la capital para recorrer otras ciudades y pueblos que cuentan con mercadillos que parecen sacados de un cuento de Navidad.
Český Krumlov: escenario de un cuento de Navidad
Arrancamos nuestro recorrido a unos 200 kilómetros de Praga, en la región de Bohemia meridional y muy cerca de Austria. Allí, en un meandro del río Moldava, aparece ante nosotros Český Krumlov, un lugar que ha sido calificado como ‘el pueblo más bonito de Chequia’. No en vano, el centro histórico, junto con su castillo, fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1992 gracias a su belleza y su excelente estado de conservación.
A lo largo del pueblo hay diversas figuras navideñas iluminadas que se convierten en photocalls de ensueño. También encontramos la Christmas Street, una callejuela iluminada que desemboca en la plaza Svornosti en la que las luces, la decoración navideña y los villancicos te transportan a un mundo mágico. Y ya, en la plaza, en esta época del año no es la columna de la peste con la Virgen María Inmaculada la que capta nuestra atención.
Un carrusel infantil, un gran árbol de Navidad con un curioso y colorido belén de madera debajo, un escenario y más de una veintena de puestos con forma de casitas de madera completan la postal.
České Budějovice: noria, patinaje y un mirador único
A unos 25 kilómetros de Český Krumlov llegamos a České Budějovice, ciudad universitaria y sede de la cerveza Budweiser Budvar. Y aquí descubrimos uno de nuestros mercadillos favoritos de toda Chequia. Muy auténtico, con delicias locales, puestecitos gourmet, e infinidad de ideas para regalar, desde productos para combatir el frío hasta adornos de madera o bolas para el árbol de cristal de Bohemia.
La plaza principal, una de las más grandes de la República Checa está flanqueada por casas que combinan el estilo barroco y renacentista de forma magistral gracias a sus coloridos colores. En una de las esquinas encontramos el Ayuntamiento y, en mitad de la plaza, descubrimos su emblemática fuente del siglo XVIII que ahora está rodeada por una pista de patinaje sobre hielo.
Una noria, un pequeño tiovivo, la pista de patinaje que hemos mencionado, más de medio centenar de puestos y un escenario por el que pasan estrellas de la música checa son alicientes más que suficientes para visitar este mercadillo de Navidad. Las delicias locales son un reclamo, pero también hay hueco para las míticas galletas alemanas con forma de corazón y glaseado de colores (lebkuchenherzen), la pizza frita o lángos húngaro, o el trdelník (esa masa hueca aromatizada con canela que se asa sobre un cilindro que gira), que está presente en toda Chequia, pero, en realidad, tuvo su origen en Transilvania.
Olomouc: productos locales y ciudad del ponche
Seguimos nuestro periplo por los mercadillos navideños más representativos de la República Checa y viajamos hasta Olomouc, ciudad que destaca por albergar gran número de fuentes barrocas y el único reloj astronómico comunista del mundo. También es conocida por muchos como ciudad de soldados y clérigos.
En la misma plaza del reloj se encuentra el mercado de Navidad, que cuenta con productos locales que no podrás ver en otra parte, desde su ‘queso apestoso’, hasta infinidad de ponches, aderezados con diferentes especias y bebidas. Además, hay artesanía y productos típicamente navideños, pero también hay espacio para objetos más cotidianos, como útiles de cocina o ropa de abrigo.
Brno: Capital Europea de la Navidad
Brno es la segunda ciudad más grande de toda Chequia y en 2024 fue Capital Europea de la Navidad. Esto ya puede dar una idea al viajero de lo que se encontrará allí. Un ambiente festivo único, una noria gigante que se divisa desde diferentes puntos de la ciudad, pistas para patinar sobre hielo y diversos mercadillos navideños conectados entre sí.
El dragón de Brno (que no es otra cosa que un cocodrilo) se viste por cercera vez en su historia con un outfit de lo más navideño: un jersey rojo y blanco elaborado por el estudio NAHAKU, especializado en upcycling. (Aquí puedes ver algunas de las cosas que hacen). Muy cerca, en la plaza de la Libertad, encontramos también una instalación de luz que combina arte y reciclaje, puesto que se ha elaborado a partir de 11.000 metros de tubos.
El árbol de Navidad de Brno también merece un capítulo aparte. Cada año, lo trasladan desde la cercana ciudad de Bílovice nad Svitavou hasta la plaza de la Libertad en una tradición que se remonta a 1924. Y seguimos sumando detalles que hacen que Brno encarne el espíritu navideño como nadie, como su portal a Poznan, una pantalla que nos permite ver en tiempo real cómo celebran estas fechas en la ciudad polaca.
Algunos tranvías se engalanan con luces y montar en ellos ya es un plan de lo más apetecible. Podemos degustar delicias locales en cualquiera de los mercadillos diseminados a lo largo del centro y, si preferimos algo más internacional, el mercadillo gourmet nos ofrece platos de otras partes del mundo.
En definitiva, en Chequia puedes vivir la Navidad como más te guste. Desde ciudades tan cosmopolitas como Brno en las que podrás ir de mercadillo en mercadillo hasta pueblos pequeños y encantadores como Český Krumlov, hay tantas opciones como viajeros que estén dispuestos a exprimir su ‘mood’ más navideño.
