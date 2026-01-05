República Checa en Navidad: de mercadillo en mercadillo entre Moravia y Bohemia

Para muchos viajeros, la Navidad aporta un extra a sus escapadas. Tanto si es la primera vez que visitan un destino, como si repiten, los mercadillos navideños son un ‘must’ en los últimos años y recorrerlos se ha convertido en una actividad que enamora a cualquiera. Menos al Grinch, of course. Desde los mercadillos españoles (como este que parece de Viena, pero está en nuestro país) , hasta los que están fuera de nuestras fronteras, el viejo continente despliega todos sus encantos para recibir tanto a Papa Noel como a sus majestades, los Reyes Magos de Oriente.