La región italiana favorita de la clase media española para viajar en otoño: olivares centenarios, pueblos blancos y ciudades barrocas
Ostuni, Alberobello, Lecce y Polignano a Mare concentran algunos de los paisajes y pueblos más reconocibles del sur de Italia.
Estarías cometiendo un tremendo error si piensas que viajar al sur de Italia es un privilegio reservado exclusivamente al verano. ¡Te estarías perdiendo la mejor parte! Cuando el calor comienza a dar una tregua y la gran masa de turistas de julio y agosto empieza a dispersarse, Puglia muestra su versión más acogedora. Los pueblos encalados del Valle d'Itria, los mantos de olivos infinitos y los laberintos de piedra de sus ciudades barrocas siguen estando allí y sin las prisas ni las colas de la temporada alta.
Por eso es normal que el interés del público español por este rincón del tacón italiano no haya dejado de crecer en los últimos años. En 2024, las llegadas de viajeros procedentes de España a Puglia aumentaron un 14%. Solo el año pasado, la región acogió a 6,7 millones de viajeros de todo el mundo. Si no has estado y te preguntas por qué está teniendo tanto éxito la región, te lo contamos. Seguro que pronto vas a querer sumarte a todos esos afortunados que ya han descubierto la zona.
Se podría decir que la estampa más icónica y fotografiada de Puglia se despliega a lo largo del Valle d'Itria. En esta meseta del interior, los campos de olivos centenarios se entrelazan con viñedos, milenarios muros de piedra seca y pequeñas masías rurales tradicionales. La postal es una monada, si nos preguntas.
El itinerario puede arrancar en Ostuni, conocida popularmente como la Ciudad Blanca por el encalado impecable de sus fachadas. El casco histórico está repleto de callejuelas empinadas que ascienden hacia la catedral, por lo que es un no parar de miradores naturales desde los que puedes divisar esa marea verde de olivares.
A escasa distancia aparece Locorotondo, un pueblo de trazado circular cuyo centro histórico destaca por sus casas estrechas de tejado a dos aguas. Desde sus paseos tienes una amplia panorámica del valle salpicada por los característicos trulli, unas peculiares edificaciones de planta circular y tejado cónico de piedra que sobre todo encontrarás en Alberobello, una localidad que parece sacada de un cuento y cuyo conjunto monumental fue declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1996.
Poniendo rumbo hacia el sur, vas a ir dejando atrás el paisaje rural para centrarte en la monumentalidad urbana que podrás ver en Lecce, la gran capital cultural de la península del Salento. Conocida como la "Atenas del Sur", la ciudad es sin duda el epicentro del barroco italiano gracias al uso casi exclusivo de la piedra leccese, una roca calcárea especialmente maleable y de tonos dorados que utilizaban los maestros canteros del siglo XVII.
Simplemente, da un paseo por el centro para descubrir joyas como la Piazza del Duomo, que impresiona por su recinto cerrado donde conviven la catedral, el campanario y el palacio episcopal. Tampoco te pierdas la fachada de la Basílica de Santa Croce, que representa el punto álgido del trabajo en piedra con sus frisos repletos de figuras mitológicas y motivos florales. En la cercana Piazza Sant'Oronzo verás las ruinas de un antiguo anfiteatro romano.
De los acantilados a la vendimia
La costa sigue siendo uno de los grandes argumentos para recorrer la región durante el otoño. En la parte adriática destaca Polignano a Mare, una villa marinera encaramada a un acantilado de roca caliza perforado por cuevas naturales, cuyas casas blancas parecen asomarse directamente al abismo sobre el agua. No tenemos palabras para describir esta postal de ensueño. ¡Tienes que verlo en persona al menos una vez en la vida!
Siguiendo la carretera hacia el sur de la península aparecen joyas como Otranto, con su impresionante catedral de suelos de mosaico, y Santa Maria di Leuca, el punto donde simbólicamente se cruzan las aguas del Adriático y del Jónico. Está claro que verano es una época maravillosa para visitar Puglia, pero es que en otoño la costa recupera esa atmósfera más tranquila que es sinónimo de simplemente disfrutar.
A esa tranquilidad tenemos que sumar su atractivo gastronómico inigualable, y es que el otoño coincide con la época de la recogida de la aceituna y la vendimia, por lo que la mesa se llena de ingredientes de temporada como las setas cardoncello, las orecchiette artesanales, el aceite de oliva virgen extra recién prensado y los primeros vinos jóvenes del año.
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