Ni Sicilia, ni la Toscana: la región italiana conocida como el paraíso de la pasta fresca es el lugar donde nació el ravioli
Extendiéndose entre los mares Adriático y de Liguria, es una de las regiones más infravaloradas de Italia.
Similar a la península ibérica, la península itálica presenta una gran variedad de paisajes, a cada cual más bonito; desde las hermosas playas de las costas de Campania o La Puglia, ciudades repletas de historia como Roma o Venecia, o los escenarios montañosos acentuados por multitud de lagos del norte del territorio.
De las veinte regiones que conforman la República Italiana, una de las más infravaloradas, pero que tiene cantidad de secretos por descubrir, es la región de Emilia-Romagna, ubicada al noroeste de la península -justo debajo de Lombardía y Véneto-, su línea de costa se extiende desde el delta del río Po hasta el pequeño país de San Marino, y se adentra hacia el interior hasta casi llegar a la costa occidental del país.
La región que vio nacer a una estrella
Como he mencionado antes, Emilia-Romagna no disfruta del mismo reconocimiento internacional del que gozan regiones como La Toscana o Calabria, pero quizás es este hecho el que la convierte en un destino fantástico; aparte de esconder rincones de postal y ofrecer una de las mejores gastronomías del país, no está tan masificada como el resto, por lo que recorrerla es mucho más placentero. Además, descubrir sus secretos puede ayudar a comprender la mente de uno de los mayores genios de la historia de la música, Giuseppe Verdi, que nació en la provincia de Parma a principios del siglo XIX.
De los Apeninos al Adriático
A pesar de que es perfectamente factible el alquilar un coche y recorrer la región a tu aire, una muy buena opción es convertir la ciudad de Bologna, capital de la región, en tu campamento base y trasladarte a los diferentes lugares que quieras visitar en tren, pues Italia posee uno de los mejores sistemas ferroviarios de Europa.
Como no, uno de los mayores imprescindibles de Emilia-Romagna es Bologna, fundada en el siglo VI a.C. por los etruscos. Algunos de sus sitios de mayor interés son sus portici (declarados Patrimonio de la Humanidad), la Fontana di Neptuno, la impresionante Basílica de San Petronio, y la Università di Bologna, la más antigua de Italia y una de las más antiguas del mundo occidental. Una vez recorridos los rincones de la ciudad, tan solo hace falta subirse a bordo de un tren en dirección a cada una de las ciudades y zonas de la región que quieras ver.
Son muchas otras las ciudades que albergan monumentos que forman parte de la lista de Patrimonio de la Humanidad. A media hora en tren al norte de Bologna, la pequeña ciudad de Ferrara es la mezcla perfecta entre el medievo y el renacimiento, tal y como queda reflejado en la arquitectura de edificios como el Castello Estense o el Palazzo dei Diamanti. Por otro lado, también a media hora hacia el oeste de Bologna, la ciudad de Módena es conocida no solo por su espectacular arquitectura, sino por ser la ciudad que ha visto nacer algunas de las mayores empresas del motor, como Ferrari o Maserati. Si sigues el trayecto en tren durante otra media hora llegarás hasta Parma, que destaca tanto por su acogedora y animada atmósfera como por sus renombrados quesos.
Hacia el otro lado, a poco más de una hora al este de Bologna, Ravenna es la ciudad histórica más importante de Emilia-Romagna. Antigua capital del Imperio Romano de Occidente, la ciudad está repleta de vestigios de las arquitecturas bizantina y romana, con monumentos paleocristianos decorados con hermosos mosaicos. Más al sur, a una hora de Bologna y muy cerca de la frontera con San Marino, Rimini es uno de los principales destinos de la costa adriática. Muy ligada a la figura del gran cineasta Federico Fellini, quién nació en la ciudad, Rimini está llena de joyas escondidas, como el antiguo barrio de pescadores de Borgo San Giuliano o la espectacular noria a pie de playa.
Destino termal y gastronómico
La costumbre de aprovechar las propiedades beneficiosas de las aguas termales hizo que, en el siglo XIX, se construyeran por la región balnearios de gran valor artístico, varios de los cuales siguen hoy en funcionamiento. Uno de estos se encuentra en el pequeño pueblo de Riolo Terme, al sureste de Bologna; ubicado en unos elegantes pabellones de estilo Art Nouveau construidos en 1877, de las propiedades curativas de sus aguas disfrutaron personajes tan ilustres como Lord Byron o los príncipes Bonaparte.
Recientemente reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, la gastronomía italiana ve sus valores elevados a la enésima potencia en la región de Emilia-Romagna. Con productos tan típicos como el queso Parmigiano Reggiano, el tradicional vinagre balsámico de Módena y todo tipo de pastas fresca, siendo los deliciosos raviolis la más destacada de ellas.
