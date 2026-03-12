Ni Sicilia, ni la Toscana: la región italiana conocida como el paraíso de la pasta fresca es el lugar donde nació el ravioli

Son muchas otras las ciudades que albergan monumentos que forman parte de la lista de Patrimonio de la Humanidad. A media hora en tren al norte de Bologna, la pequeña ciudad de Ferrara es la mezcla perfecta entre el medievo y el renacimiento, tal y como queda reflejado en la arquitectura de edificios como el Castello Estense o el Palazzo dei Diamanti. Por otro lado, también a media hora hacia el oeste de Bologna, la ciudad de Módena es conocida no solo por su espectacular arquitectura, sino por ser la ciudad que ha visto nacer algunas de las mayores empresas del motor, como Ferrari o Maserati. Si sigues el trayecto en tren durante otra media hora llegarás hasta Parma, que destaca tanto por su acogedora y animada atmósfera como por sus renombrados quesos.