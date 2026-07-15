La región de Italia con el lago más bonito del mundo: 6 pueblos de cuento para vivir el verano de tu vida

Existen lugares en el mundo que, solo de verlos, ya son capaces de transmitir esa sensación de lujo y encanto que tanto deseamos experimentar en nuestros días lejos del trabajo y las rutinas del día a día. Aunque podemos encontrarlos por todos los rincones del planeta, en los territorios de alrededor del Mediterráneo es donde más se concentran, convirtiendo nuestro mar en ese enclave al que todos quieren ir por lo menos una vez en la vida y vivir una auténtica experiencia repleta de lujos.

El Lago de Como es uno de los enclaves más impresionantes de Europa / Istock / Pierrick Lemaret

En el norte de la península itálica, en la vertiente sur de la cordillera de los Alpes, el Lago de Como se presenta como uno de esos rincones donde reina la paz. Con su peculiar forma de “Y” invertida, supone el tercer lago más grande del país, así como uno de los más profundos de todo el continente. Junto con la belleza natural del entorno, con los Alpes como un telón de fondo imponente, el Lago de Como está rodeado de infinidad de coloridos jardines, pueblos con encanto y villas históricas, los cuales aportan al enclave una dimensión todavía más mágica y especial.

Adriana Fernández

Aparte de la belleza más que obvia del lago y sus alrededores, el Lago de Como es especialmente conocido por el papel que ha jugado en la historia. No solo alberga las villas de veraneo de varias estrellas de la gran pantalla como George Clooney, propietario de dos de las villas más espectaculares del lago; en épocas anteriores, figuras tan importantes para la historia como Leonardo da Vinci, Stendahl, Giuseppe Verdi o Winston Churchill se dejaron ver por sus orillas. Los pueblos y villas del lago han sido también escenario de múltiples películas, destacando Star Wars, Ocean's Twelve o Casino Royale.

Las villas del Lago de Como han sido escenario de numerosas películas / Istock / GISTEL Cezary Wojtkowski

Una escapada llena de lujos

Al noroeste de la región de Lombardía, extendiéndose dentro de la cuenca hidrográfica del río Po, encontramos en el Lago de Como uno de los lugares más espectaculares de todo el continente europeo. Paraíso natural, aquí la vida se vive a otro ritmo, el día a día acompañado por el tranquilo murmullo de las aguas azules que bañan las orillas del lago y las villas que se erigen en ellas.

Una de las mejores maneras para descubrir las maravillas que esconde el lago, envuelto en un aura de majestuosidad, es haciendo un paseo en barco privado, desde el cual obtendrás unas perspectivas inigualables del lago y los pueblecitos y paisajes que se extienden por el entorno. Sin duda, se trata de una de las formas más memorables y exclusivas de vivir la auténtica esencia del lago, ofreciendo la posibilidad de detenerte para hacer fotos, darte un chapuzón, o simplemente fantasear.

Bellagio

Conocido como “la Perla del Lago de Como”, este pequeño pueblo de 3.500 habitantes se emplaza en la punta del promontorio que separa las dos ramas del lago. Repleto de villas emblemáticas rodeadas de bonitos jardines, y construcciones tan bonitas como el Chiosco Moresco, dentro de los jardines de la Villa Melzi, la verdadera esencia del pueblo se vive en el paseo marítimo y las serpenteantes callejuelas de su casco urbano, flanqueadas por casas de fachadas rojizas, anaranjadas y amarillentas. En ellas encontrarás boutiques y cafés elegantes perfectos para disfrutar de la atmósfera animada del pueblo.

Las pintorescas calles de Bellagio / Istock / Michal Ludwiczak

Varenna

En la orilla este del lago, este bonito pueblo de pescadores toma forma alrededor de la Piazza San Giorgio, rodeada de coquetos cafés y restaurantes y presidida por la encantadora chiesa di San Giorgio, en cuyo interior se guardan piezas centenarias. En lo alto de la colina que protege el pueblo se erige el milenario Castello di Vezio, desde el cual se obtienen unas panorámicas inigualables del lago y su entorno.

Vistas de Varenna desde una de sus ventanas / Istock / Kirk Fisher

Pero si hay algo que destaca por encima de todo lo demás en Varenna, eso es la famosa Porta del Paradiso. Dentro de los jardines de Villa Cipressi, abiertos al público y a los que se accede a través del hotel, la llamada Puerta del Paraíso está escondida entre terrazas de cipreses y plantas mediterráneas. Protagonista de la gran mayoría de fotografías del pueblo, sus puertas de abren directamente a las aguas del lago, creando una imagen digna de postal.

Menaggio

Al otro lado del lago, en la orilla occidental, esta localidad se caracteriza por tener un ambiente mucho más tranquilo que sus pueblos vecinos. A lo largo de su paseo marítimo, desde el cual disfrutar de las maravillosas vistas que ofrece, son prácticamente incontables los establecimientos en los que parar para disfrutar de la gastronomía italiana, siendo en la Piazza Giuseppe Garibaldi donde se reúnen los vecinos del pueblo cada tarde para tomar algo. Además de gozar de una atmósfera relajada, Menaggio es conocido también como punto de partida para cantidad de rutas de senderismo que recorren los alrededores del lago.

Tremezzina

Compuesto por varias comunas de dimensiones más reducidas, es aquí donde se encuentran algunas de las villas más icónicas de todo el Lago de Como. Una de estas es la emblemática Villa Carlotta, datada del siglo XVIII y rodeada por los jardines botánicos más espectaculares de la región, los cuales contienen una impresionante colección de plantas y esculturas.

La maravillosa Villa Carlotta / Istock / Mirrorimage-NL

La otra de las grandes villas del municipio es la Villa del Balbianello, situada en una pequeña península boscosa. De una arquitectura magnífica y rodeada por jardines llenos de encanto, la villa ha ganado fama gracias a su aparición en películas como Casino Royale y Star Wars: El Ataque de los Clones, en esa icónica escena en la que Anakin confiesa que no le gusta el tacto de la arena.

Como

Parada imprescindible si se visita la región, esta ciudad es la principal puerta de entrada al lago desde Milán y Suiza. Situada en el extremo del brazo suroeste del lago, y con una población de 85.000 habitantes, la ciudad combina la elegancia histórica con la belleza natural de la región. En el corazón del casco histórico se erige la impresionante Catedral de Como, donde los estilos gótico y renacentista se mezclan a la perfección.

El Duomo de Como / Giamma64

Con conexión directa en tren a Milán, Como guarda también majestuosas villas de aspecto palaciego, como la preciosa Villa Olmo, rodeada por un bonito parque público ideal para dar un paseo. Curiosamente, además, la ciudad hace frontera directa con Suiza en su parte más septentrional, lo que le da un toque todavía más especial.

Brunate

Situado en lo alto de una de las colinas que envuelven la ciudad de Como, este pueblo es accesible a través de un histórico funicular, el cual está en funcionamiento desde 1894 y salva un ascenso de 500 metros en tan solo 7 minutos. El pueblo es conocido con el sobrenombre de “el balcón de los Alpes”, pues además de la belleza de sus pintorescas calles, ofrece unas panorámicas insuperables del lago, las montañas que lo rodean y, en los días más claros, los Alpes suizos.