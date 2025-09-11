La región favorita de la élite española está en el sur de Francia: una histórica ciudad provenzal con playas de aguas cristalina y mucho glamour

Entre la multitud de calas que salpican su costa, la mayoría solo accesibles por barco, hay grandes playas de arena fina y dorada, como la de Pampelonne. Es la playa urbana favorita de la élite y la gente de bien para darse un baño (cuando no están en el yate). Está a solo diez minutos en coche del centro de la ciudad, un gran arenal de casi cinco kilómetros que Brigitte Bardot puso de moda. Y desde entonces, el trasiego de rostros famosos en verano es incontable. Como una alfombra de arena en la que hay que dejarse ver, que para eso se viaja hasta Saint-Tropez.