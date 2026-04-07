El refugio de verano de la élite intelectual y política: campos de lavanda infinitos, masías restauradas por arquitectos estrella y mercados gourmet de lujo rural

Junto a la belleza de sus edificios, muchos de ellos construidos durante el Renacimiento (época de máximo esplendor de la localidad), uno de los mayores atractivos de Saint-Rémy, especialmente en la temporada de verano, es el gran mercado provenzal que tiene lugar cada miércoles. Extendiéndose por las tres plazas principales del pueblo y las calles de sus alrededores, decenas de paradas, con todo tipo de productos, cubren todas las aceras. Paseando por aquí vivirás una auténtica experiencia para todos los sentidos: cientos de colores, el murmullo animado de la gente que se pasea por entre los puestos, y la mezcla de olores magníficos. En el mercado, además, podrás degustar algunos de los productos más típicos de la zona, como el queso de cabra artesanal, aceitunas marinadas, confituras, embutidos y hierbas provenzales.