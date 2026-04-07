El refugio de verano de la élite intelectual y política: campos de lavanda infinitos, masías restauradas por arquitectos estrella y mercados gourmet de lujo rural
Descubrimos uno de los pueblos más pintorescos e históricos de la Provenza, donde Van Gogh pintó alguno de sus cuadros más famosos.
Región histórica del sur de Francia, a orillas del Mediterráneo, la Provenza no es solo uno de los territorios con más magia de toda Francia, sino quizás también de todo el continente. Ciudades y pueblos llenos de historia, en cuya atmósfera todavía se respiran los ecos del pasado, costas y litorales que parecen sacados de un cuadro, y paisajes de interior donde toda la paleta de colores está representada son algunas de las maravillas que podrás encontrar en esta región.
A poco más de una hora de la ciudad de Marsella, la más destacada de la región, se extiende un pueblo donde -durante décadas, incluso siglos- las familias de clase alta de alrededor del país crearon un refugio al que poder escapar en verano, lejos del bullicio y las aglomeraciones de las grandes ciudades; un lugar en el que desconectar del día a día y entrar en comunión con el entorno.
Una de las ciudades más antiguas del país
Con una población de poco menos de 10 mil habitantes, pero con la esencia de esas grandes ciudades llenas de belleza, la población de Saint-Rémy-de-Provence es una de esas localidades que, por mucho tiempo que pase, jamás pasarán de moda. Y es que Saint-Rémy, como se la suele llamar más comúnmente, es no solo un lugar en el que desconectar, sino también un sitio en el que descubrir más acerca de la historia de la región, maravillarse con los edificios de exquisita arquitectura que la conforman, o disfrutar de la frescura de su ambiente.
Si bien la zona del pueblo ha estado habitada desde la época romana, cuando se estableció la antigua ciudad de Glanum (cuyo conjunto arqueológico todavía se puede vislumbrar hoy día), gran parte de la población actual data de entre la Edad Media y la época contemporánea. Tal es la luminosidad de esta villa que uno de los artistas más importantes de la historia de la pintura, Vincent van Gogh, pintó algunas de sus obras más conocidas durante su estada en Saint-Rémy, entre las que se figura La noche estrellada, en la que aparece el pueblo.
Imán para las élites
A lo largo de la historia, personajes tan destacados como el astrólogo Nostradamus, el célebre compositor Charles Gounod, o el ya mencionado Vincent van Gogh, han paseado por las calles del casco antiguo de esta encantadora y pintoresca villa; algunos de los elementos más atractivos de este barrio son la Puerta de San Pablo o la fuente de Nostradamus, ubicada cerca de la casa natal del conocido profeta. Parada interesante también en el centro histórico es el museo Estrine, donde se exponen varias obras de van Gogh.
Día de mercado
Junto a la belleza de sus edificios, muchos de ellos construidos durante el Renacimiento (época de máximo esplendor de la localidad), uno de los mayores atractivos de Saint-Rémy, especialmente en la temporada de verano, es el gran mercado provenzal que tiene lugar cada miércoles. Extendiéndose por las tres plazas principales del pueblo y las calles de sus alrededores, decenas de paradas, con todo tipo de productos, cubren todas las aceras. Paseando por aquí vivirás una auténtica experiencia para todos los sentidos: cientos de colores, el murmullo animado de la gente que se pasea por entre los puestos, y la mezcla de olores magníficos. En el mercado, además, podrás degustar algunos de los productos más típicos de la zona, como el queso de cabra artesanal, aceitunas marinadas, confituras, embutidos y hierbas provenzales.
Aparte de los deliciosos productos alimentarios, en el mercado podrás encontrar puestos donde los artesanos locales exhiben productos como joyas, textiles o cerámica. Otro producto muy destacado que podrás encontrar en el mercado, especialmente en verano, son los ramilletes de lavanda, que perfuma el ambiente del mercado y la cual florece durante esta época del año. Dicha lavanda se obtiene de los campos de lavanda que se extienden en los alrededores de Saint-Rémy, los cuales ofrecen una auténtica experiencia provenzal a todos aquellos que los recorren.
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