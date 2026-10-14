El refugio de Jacques Brel en el Pacífico: una isla de valles verdes, esculturas ancestrales y memoria musical

Hiva Oa conserva una avioneta que cuenta una parte poco conocida de la vida de Jacques Brel. Se llama Jojo y recuerda los vuelos con los que el cantante ayudaba a sus vecinos en las Marquesas. La huella del músico permite acercarse a la vida de esta isla del Pacífico, una parada para quienes quieren viajar a la Polinesia Francesa y descubrir sus valles, sus esculturas de piedra y su cultura.

Una playa de arena volcánica rodeada por las abruptas montañas verdes de Hiva Oa. / istock

Hiva Oa, la isla de las Marquesas donde las montañas miran al Pacífico

Al noreste de Tahití, Hiva Oa pertenece al grupo meridional de las Marquesas. Las crestas volcánicas dominan los valles y terminan en una costa escarpada. Aquí, las montañas ocupan el primer plano del viaje.

La isla propone una experiencia distinta de las lagunas de Bora Bora o Moorea. También se aleja de la imagen de arena blanca de las playas de Boracay . El paisaje combina vegetación abundante, piedra volcánica y mar abierto, con bahías encajadas en una costa que se descubre mejor dedicándole tiempo.

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Qué descubrir de Atuona a las esculturas de Puamau

Atuona se asienta al pie del monte Temetiu, junto a la bahía de Taaoa. Reúne buena parte de la memoria de Brel y Gauguin, pero la historia de Hiva Oa se remonta mucho más atrás. En Puamau, el recinto sagrado de Iipona conserva tikis de piedra sobre plataformas. Estas figuras forman parte del patrimonio espiritual marquesano y merecen observarse con respeto, atendiendo a las explicaciones locales.

Destaca Takai’i, con sus grandes ojos, la boca ancha y las manos sobre el vientre. ¿Qué representaban estas esculturas para quienes las tallaron? Su relación con antepasados y figuras de autoridad ayuda a comprender el lugar. Conocer el significado de una imagen cambia la visita, una atención que también enriquece el recorrido por los templos y paisajes culturales de Sri Lanka , aunque sus tradiciones sean diferentes.

Antiguas esculturas de piedra en el recinto arqueológico de Iipona, cerca de Puamau, en Hiva Oa. / istock

Por qué Jacques Brel eligió Hiva Oa como refugio

Brel se instaló en Atuona en 1975, buscando distancia de la fama y una vida más discreta. Su relación con las Marquesas quedó ligada a la música y a sus vecinos. La avioneta Jojo es el recuerdo más concreto de aquella etapa: la utilizó para transportar correo, suministros y personas, dando a su afición por volar una utilidad cotidiana para la comunidad.

El espacio cultural Jacques Brel conserva la aeronave restaurada. La canción Les Marquises, incluida en su último disco, ofrece otra forma de acercarse a su relación con el archipiélago. Una visita al museo puede continuar después escuchando su música, sin convertir sus canciones en una descripción literal de la vida local.

Retrato de Jacques Brel pintado sobre la fachada de un edificio. / Eric Bascol

Tras su muerte en Francia en 1978, Brel fue enterrado en el cementerio del Calvario, sobre Atuona. Desde allí se contempla la bahía. Club VIAJAR y PANGEA pueden ayudarte a incorporar esta historia musical a tu viaje.

La huella de Paul Gauguin y la identidad propia de las Marquesas

Gauguin llegó a Hiva Oa en 1901 y murió allí en 1903. En Atuona, el centro cultural dedicado al pintor muestra reproducciones de sus obras y una reconstrucción de su casa. Conviene distinguir la Polinesia pintada por Gauguin de la cultura de sus habitantes: sus cuadros reflejan una mirada personal, atravesada por las ideas y relaciones de poder de su época.

La talla en madera, la escultura, el tatuaje y la tradición oral permiten acercarse a la identidad marquesana desde otros puntos de vista. La cultura de la isla merece espacio propio en el recorrido, más allá de sus residentes famosos. Combinar patrimonio y naturaleza también da profundidad a un viaje por Santo Tomé y Príncipe , otro destino insular con una historia e identidad diferentes.

Entrada del Centro Cultural Paul Gauguin de Atuona, dedicado a la etapa que el pintor pasó en Hiva Oa. / istock

Valles verdes y costa escarpada, el paisaje que distingue a Hiva Oa

Los caminos del interior atraviesan vegetación tropical y abren perspectivas sobre las bahías. Hanaiapa y el entorno de Hanatekuua permiten orientar una parte del viaje hacia el paisaje. Elegir los recorridos con acompañamiento local ayuda a ajustarlos al terreno y a cada viajero, sin dar por hecho que todas las rutas tienen la misma dificultad.

Las pendientes, los árboles y el océano invitan a caminar sin encadenar visitas. Como en el archipiélago de Fernando de Noronha , conocer un entorno insular exige respetar su fragilidad, mantener los residuos fuera del paisaje y seguir las indicaciones locales.

Vista panorámica de la bahía de Atuona en Hiva Oa, islas Marquesas, Polinesia Francesa. / istock

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Cuando empiezas a pensar en un viaje a la Polinesia Francesa, surgen preguntas sobre cómo combinar Hiva Oa con otras islas y cuánto tiempo dedicarle. Contar con expertos que conocen el lugar de primera mano permite ajustar el recorrido, las experiencias y el presupuesto. Club VIAJAR se ha unido con PANGEA para que puedas viajar como eres, con un equipo que te acompaña antes y durante el viaje.

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