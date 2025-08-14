El recorrido por Zúrich que te faltaba hacer y tal vez no esperabas: de piscina en piscina

A los pies de la Casa del Baile de Zúrich se encuentra el baño Unterer Letten de 1909. En 1956 el complejo se amplió según un plan diseñado por la mencionada arquitecta Elsa Burckhardt-Blum y su marido, también arquitecto, Ernst. Es un recinto de uso mixto. El baño en esta piscina, dentro de esa característica caja de madera que la delimita, depende de la corriente del río. A las afueras de la ciudad, siguiendo el curso del río por un camino que discurre en paralelo al mismo, andando o en bicicleta, se llega a Au-Höngg. Una zona de baño pública, gratuita y rodeada de vegetación, en la que los bañistas pueden nadar o dejarse llevar por la corriente. Si se quiere algo más urbano y menos expuesto a los peligros propios de la naturaleza, hay que ir a la campestre piscina Letzigraben. Un complejo acuático y ajardinado, equipado con unos estéticos vestuarios y un chalet que hace de bar con terraza.