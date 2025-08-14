El recorrido por Zúrich que te faltaba hacer y tal vez no esperabas: de piscina en piscina
En verano el lago de la ciudad de Zúrich y su río Limago se convierten en playas y piscinas fluviales, respectivamente, haciendo posible recorrer la ciudad a nado, como Neddy en el cuento 'El nadador', de John Cheever. Ni Suiza ni Zúrich tienen costa, pero sí agua. Mucha.
Una de las imágenes de la felicidad puede ser la de varias personas en bañador sentadas en un bordillo hablando con los pies en el agua. Bañarse, nadar, dejarse llevar por la corriente, forma parte de las rutinas veraniegas de Zúrich. La montaña Üetliberg provee de sombra a Zúrich y la refrescan su lago homónimo y dos ríos. El Sihl, que pasa por debajo de la estación central de tren antes de unir su curso al del Limago, río que divide en dos el casco histórico medieval de la ciudad.
Zúrich es una ciudad sin litoral en la que el baño es posible en playas a orillas de su lago y en piscinas fluviales dentro de unas cajas de madera. Complejos higiénicos, sociales, recreativos y acuáticos concebidos y diseñados de manera funcional y estética por sus arquitectos entre mediados del siglo XIX y XX. Instalaciones accesibles a pie, en autobús, tranvía y barco, y en las que el agua está limpia, clara y a unos 25 grados centígrados en verano, en el caso del lago, el agua del río Limago es más fría. Unas instalaciones modernas, sencillas y sobrias que se mimetizan de manera discreta y elegante con el entorno urbano y natural.
El culto al baño en Zúrich
Que hoy los zuriqueses disfruten de chapuzones en el río y en el lago es gracias a los romanos. Ellos fueron quienes construyeron el primer baño en lo que hoy es Weinplatz, a orillas del río Limago, frente al Ayuntamiento. En un sitio que hacía las veces de puerto fluvial en el que se cargaban y descargaban las bodegas de los barcos que navegaban el Limago. Los restos termales que hoy se pueden ver se encontraron a principios de los años ochenta en la vecina Thermen–Gasse. Este Callejón de las Termas es un pasadizo escalonado que hace las veces de atajo y minimuseo.
Aquella semilla romana germinó a principios del siglo XIX, cuando comenzó a popularizarse entre nobles y burgueses la corriente higienista procedente de Estados Unidos. La necesidad de unas condiciones ambientales saludables básicas hizo que se construyeran baños públicos. Una solución más económica que la de proporcionar agua corriente a todas las viviendas. En ese contexto, en la ciudad de Zúrich se construyó en 1837 lo que se denominó Casa de Baños para Mujeres, cerca de la isla artificial de Bauschänzli.
En 1888 dicho baño se reemplazó, renovó y se convirtió en el Baño para Mujeres de Stadthausquai. Una construcción de madera de estilo art nouveau, rematada por una cúpula y rodeada de cuatro pequeñas torres en las esquinas, que flota en el río Limago. Las mujeres que hoy van a este lugar lo hacen para disfrutar de la tranquilidad y de las piscinas fluviales; una interior, sin techar, flanqueada por una pared de madera, y otra exterior, con vistas al casco antiguo de la ciudad. Al concluir el horario de baño se abre el Barfussbar para mujeres y hombres. En Zúrich no hay piscina sin su bar.
Tras su éxito se construyeron más complejos de este tipo. Se les conocía como Baños de Caja de Madera, por su forma y el material empleado. En 1900 había diez.
El uso recreativo de las piscinas fluviales
Una vez la higiene se popularizó gracias a la implementación del agua corriente en los hogares, los baños públicos se convirtieron en piscinas fluviales en el río Limago. Piscinas que en la ciudad se las conoce como badis y que se suceden en la ribera urbana del río Limago: Schanzengraben, Oberer Letten, Unterer Letten y Au-Höngg. Complejos acuáticos dotados, algunos, de un marco de madera sobre el agua del río, trampolines de uno, tres y cinco metros de altura, vigilados por socorristas, con duchas, vestuarios, pistas deportivas y zonas en las que tomar el sol y hacer nudismo, separados por sexos.
La Casa de Baño de Schanzengraben se construyó en 1864, en el foso que rodeaba a las antiguas murallas de la ciudad y que une el río Sihl con el lago Zúrich. Es de uso exclusivo para los hombres, las mujeres solo pueden ir a su bar, el Rimini.
Río arriba, donde el Sihl confluye con el Limago, hay una aguja más que una isla en la que se encuentra la piscina de Oberer Letten. Un complejo de baño moderno, funcional y sin alardes diseñado por la arquitecta Elsa Burckhardt-Blum en 1952, influenciado por el movimiento higienista de la época. Los días en los que hay corriente los bañistas se lanzan al agua desde un extremo del complejo y se dejan llevar por la corriente hasta el otro extremo del sitio. Justo en la orilla de en frente hay una zona habilitada para el baño gratuita, sin vestuarios, tumbonas y sombrillas, pero sí con escalerillas de acceso al agua.
A los pies de la Casa del Baile de Zúrich se encuentra el baño Unterer Letten de 1909. En 1956 el complejo se amplió según un plan diseñado por la mencionada arquitecta Elsa Burckhardt-Blum y su marido, también arquitecto, Ernst. Es un recinto de uso mixto. El baño en esta piscina, dentro de esa característica caja de madera que la delimita, depende de la corriente del río. A las afueras de la ciudad, siguiendo el curso del río por un camino que discurre en paralelo al mismo, andando o en bicicleta, se llega a Au-Höngg. Una zona de baño pública, gratuita y rodeada de vegetación, en la que los bañistas pueden nadar o dejarse llevar por la corriente. Si se quiere algo más urbano y menos expuesto a los peligros propios de la naturaleza, hay que ir a la campestre piscina Letzigraben. Un complejo acuático y ajardinado, equipado con unos estéticos vestuarios y un chalet que hace de bar con terraza.
Las playas del lago Zúrich
El lago Zúrich es el mar de la ciudad. A orillas del mismo, rodeado de colinas boscosas en las que se ven casas en las que uno se imagina viviendo en ellas, se alternan pequeños embarcaderos con playas de arena delimitadas por la hierba. Antes de que este lago se empezara a usar de manera recreativa fue una ruta de transporte. En medio del mismo hay islas. La de Saffa es una isla artificial que se creó en 1958 con motivo de la Exposición Suiza del Trabajo Femenino. Su parte más larga mide 90 metros y la ancha, 50, está unida a tierra firme por un puente peatonal. Más alejados están los islotes de Lützelau y Ufnau, en el que hay un monasterio.
Muchos zuriqueses antes y después de su jornada laboral acuden a las playas del lago a tomar un baño y a encontrarse con sus amigos. Las hay de pago, las que cuentan con instalaciones; los baños tipo caja de madera de Utoquai y de Enge, ambos muy cerca de la plaza Bürkli, y las playas de Mythenquai, Wollishofen y Tiefenbrunnen, y las de libre acceso. Estas últimas son rincones improvisados para el baño pegados a las playas de pago. Lugares que parecen un fotograma de una película de Sorrentino en los que hay gente que descansa tranquilamente y jóvenes que convierten cualquier saliente en un trampolín.
En la orilla oriental del lago Zúrich, muy cerca de la Ópera, se encuentra el baño de Utoquai. Un balneario mixto de estilo morisco de 1890 y que parece un palacio de madera. Justo en frente, en la orilla occidental, se encuentra el baño de Enge. Muy popular en invierno, cuando después de la sauna uno puede meterse en el agua del lago Zúrich, que está a unos cuatro o seis grados centígrados de temperatura.
No muy lejos del mismo se encuentra la piscina de Mythenquai. Una zona de baño en el lago cerrada y provista de instalaciones para los bañistas y de ambiente familiar. Parecida, pero más pequeña, es la zona de baño de Wollishofen, a la que se puede llegar en barco desde Bürkliplatz. La piscina de Tiefenbrunnen cuenta con el embarcadero de Zürichhorn. Es un complejo amplio y ajardinado de 1954 en la orilla oriental del lago. Cuenta con una piscina circular enmarcada con madera dentro del mismo lago. Dicen los que viven en Zúrich que esta es la piscina a la que más tiempo le da el sol, de ahí su popularidad. Desde sus plataformas flotantes se puede ver la ciudad y los Alpes, así como trazar un mapa mental a lo Neddy para recorrer Zúrich de piscina en piscina. O del bar de una piscina a otro de otra piscina, que es lo que hacía el nadador de John Cheever, beber y nadar. Nadar y beber.
