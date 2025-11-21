Así es recorrer de punta a punta uno de los países más bellos de Europa: “se acerca peligrosamente a la perfección”

“Suiza es un país muy generoso a nivel paisajístico, a nivel humano y a nivel logístico” contaba Use Lahoz antes de emprender esta aventura. “Digamos que se acerca peligrosamente a la perfección”. Para el escritor y periodista, el reto de acompañar a un grupo de viajeros era una oportunidad para regresar a Suiza, pero también la mejor excusa para compartir los secretos de uno de sus destinos favoritos. “Es ideal para viaje grupal, porque el programa se desarrolla de manera fluida y natural”, añadía con ilusión.