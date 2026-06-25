Cómo recorrer toda Bolivia en 2 semanas: salares, volcanes, islas y ciudades coloniales forman la ruta más completa de Hispanoamérica

Resulta casi imposible quedarse con una sola postal de Bolivia. La inmensa variedad de paisajes que concentra el país hace que casi parezca imposible visitar tantos universos en tan poco tiempo.

En apenas dos semanas es posible recorrer ciudades coloniales declaradas Patrimonio de la Humanidad, caminar por el mayor desierto de sal del planeta, atravesar regiones volcánicas que parecen otro mundo y terminar navegando por las aguas del lago navegable más alto del planeta. Te lo contamos todo.

El itinerario más completo que puedes hacer en Hispanoamérica recorre Bolivia de norte a sur / Unsplash / Alain Bonardeaux

Qué ver en Bolivia en dos semanas

Santa Cruz y las Misiones Jesuíticas de Concepción

La aventura comienza en Santa Cruz de la Sierra, la ciudad más dinámica de Bolivia. La Plaza 24 de Septiembre, presidida por la Catedral Metropolitana de San Lorenzo, marca el ritmo de una urbe que combina modernidad y tradición. Más allá del centro histórico, lugares como las Cabañas del Piraí o las dunas de Lomas de Arena permiten descubrir una faceta más relajada y natural de la región.

Desde aquí la ruta se dirige hacia Concepción, una de las joyas del circuito de las Misiones Jesuíticas de Chiquitos, declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Su impresionante conjunto misional, formado por iglesia, campanario y museo, constituye uno de los mejores ejemplos del legado jesuita en Sudamérica. La experiencia se completa entre plazas tranquilas, talleres artesanales y comunidades donde la cultura chiquitana sigue plenamente viva.

La catedrla de Santa Cruz, en Bolivia / Istock

La Paz, la capital que desafía la geografía

Pocas ciudades impresionan tanto a primera vista como La Paz. Encajada entre montañas y construida en una gigantesca depresión del altiplano andino, su geografía ha definido necesariamente su identidad. El Mercado de las Brujas, la Basílica de San Francisco, la calle Jaén o la Plaza Murillo permiten descubrir su dimensión histórica y cultural.

Sin embargo, la mejor manera de comprender la ciudad es desde las alturas. El sistema de teleféricos ofrece unas vistas urbanas espectaculares, mientras que el mirador Killi Killi revela la magnitud de esta metrópolis suspendida a más de 3.600 metros de altitud. A pocos kilómetros, el Valle de la Luna añade una dosis extra de paisajes imposibles.

La mejor forma de conocer La Paz es desde el teleférico / Unsplash / Snowscat

Sucre y Potosí: dos capítulos esenciales de la historia de América

Sucre representa la cara más elegante de Bolivia. Sus fachadas blancas, patios coloniales y plazas arboladas le han valido el sobrenombre de Ciudad Blanca. La Casa de la Libertad, donde se firmó la independencia del país, la Plaza 25 de Mayo, el convento de La Recoleta o las vistas desde San Felipe Neri resumen el encanto de una de las ciudades coloniales mejor conservadas de América.

Sucre, una ciudad llena de belleza colonial / Istock

Seguimos hacia Potosí, una ciudad cuyo nombre llegó a simbolizar la riqueza mundial durante siglos. Dominada por la silueta del Cerro Rico, la antigua capital de la plata conserva un extraordinario patrimonio histórico. La Casa Nacional de la Moneda permite entender cómo la riqueza extraída de estas montañas transformó la economía global durante la época colonial, mientras las calles del centro histórico mantienen intacta buena parte de aquella atmósfera.

Durante siglos, Potosí fue sinónimo de belleza / Unsplash / Andrea Huls

El Salar de Uyuni: el paisaje más extraordinario de Bolivia

Si existe una imagen asociada a Bolivia es la del Salar de Uyuni. La inmensa planicie blanca parece no tener fin y crea una de las estampas más surrealistas del planeta. La puerta de entrada habitual es Colchani, un pequeño pueblo donde todavía se puede observar el proceso tradicional de extracción de sal y recorrer mercados repletos de artesanías elaboradas con este mineral.

Desde aquí comienza la exploración de un territorio que desafía cualquier comparación. Hoteles construidos con bloques de sal, monumentos aislados en mitad de la inmensidad blanca y horizontes infinitos convierten la experiencia en uno de los grandes momentos del viaje.

El salar de Uyuni es el paisaje más característico de Bolivia / Unsplash /Jeremie Aouate

Villamar y Sur Lípez: volcanes, géiseres y el fin del mundo

Más allá del salar aparece una de las regiones más espectaculares de Sudamérica. Villamar introduce al viajero en un paisaje de cañones erosionados, lagunas volcánicas y antiguas pinturas rupestres. Muy cerca, la Laguna Catal refleja las montañas que la rodean mientras el campo geotérmico Sol de Mañana recuerda que el subsuelo sigue plenamente activo.

La sensación de aislamiento alcanza su máxima expresión en San Juan de Rosario y la región de Sur Lípez. Aquí el paisaje se vuelve cada vez más extremo: desiertos ocres, volcanes milenarios, montañas negras y lagunas de colores conforman un escenario que parece más propio de otro planeta. Entre todos ellos destaca la Laguna Verde, situada al pie del volcán Licancabur, una de las imágenes más icónicas del altiplano boliviano.

Banner 2000x750 Viajar Bolivia El Periodico PANGEA / Club VIAJAR by PANGEA

La Isla del Sol y el lago Titicaca

La última gran etapa del recorrido conduce hasta el lago Titicaca, compartido por Bolivia y Perú. En sus aguas emerge la Isla del Sol, uno de los lugares más simbólicos de la cosmovisión andina. Según la tradición inca, aquí nacieron los primeros gobernantes del imperio.

Senderos que atraviesan la isla, pueblos como Yumani o Challapampa, la Escalera del Inca, las ruinas de Chincana y la legendaria Roca Sagrada permiten descubrir un territorio donde historia, arqueología y paisaje conviven en perfecta armonía. Frente a la inmensidad azul del Titicaca, el viaje encuentra un final a la altura de todo lo vivido.

La "Isla del Sol" y el lago Titicaca / Istock / Stefan Tomic

Cuándo viajar a Bolivia

La recomendación general es viajar a Bolivia durante la estación seca, es decir, de mayo a octubre. Con cielos despejados y temperatura estable, es el mejor momento para recorrer el Altiplano. Ten en cuenta que, entre junio y agosto, se dan los meses de mayor demanda.

Cuánto cuesta recorrer Bolivia en 14 días

Este itinerario por Bolivia se completa en unos 14 días y conecta Santa Cruz, Concepción, La Paz, Sucre, Potosí, el Salar de Uyuni, Villamar, San Juan de Rosario y la Isla del Sol. Con alojamiento en hoteles de cuatro estrellas, Club VIAJAR y PANGEA proponen un viaje inspirado en los reportajes de la revista con precios desde 4.890 euros.

Desde ciudades coloniales hasta volcanes, desde misiones jesuíticas hasta salares infinitos, Bolivia demuestra que pocos destinos reúnen tanta diversidad en un mismo viaje. Un recorrido que atraviesa algunos de los paisajes más espectaculares de Sudamérica y que permite entender por qué este país sigue siendo uno de los grandes secretos del continente.

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