Recorremos los edificios más impresionantes de las películas de James Bond

Pocas franquicias han influido tanto en la cultura estadounidense como lo han hecho las películas de James Bond, y no solo por su historia cinematográfica sino también por su arquitectura, sus preciosas casas y sus estilos pradera, así como las cabañas bien amuebladas que brindan unos brillantes y excelentes escenarios de filmación y telones de fondo para sus películas.

Estas películas, como dirían muchos, generan inspiración y es por eso que hacemos un recorrido, de la mano de Home Advisor, por algunos de sus edificios esenciales que viaja a través de la historia arquitectónica de las películas de James Bond.

Guarida del volcán (Solo se vive dos veces, 1967)

Un volcán extinto se convirtió en la guarida del villano y el lugar de lanzamiento de la nave espacial Bird One de SPECTRE en "Bond 5. El exterior fue filmado en el monte Shinmoe-dake en Kyūshū, la isla del sur de Japón. El interior fue diseñado por el diseñador habitual de Bond, Ken Adam y construido en Pinewood Studios con un precio de 1 millón de dólares.

La casa de Whyte (Los diamantes son para siempre, 1971)

El industrial Willard Whyte se inspiró en el recluso de la vida real Howard Hughes. Al igual que Hughes, Whyte reside en el ático de un hotel: el International Hotel en Las Vegas (ahora Westgate). El edificio alto en la parte posterior se agregó en postproducción para hacer que el complejo pareciera más grande.

Hotel Cala di Volpe (La espía que me amó, 1977)

El arquitecto Jacques Couëlle diseñó este hotel para que se pareciera a un antiguo pueblo de pescadores del Mediterráneo, un complejo privado de tejados de terracota interconectados, torretas, pórticos y terrazas repletas de buganvillas". Bond de Roger Moore se registra en la suite A5, una sala de estar con dos dormitorios con Anya Amasova.

La finca Drax (Moonraker, 1979)

En la película, el magnate multimillonario del transbordador espacial Hugo Drax vive en una finca francesa enviada ladrillo a ladrillo a California. Para ahorrar dinero, el equipo filmó los exteriores del castillo barroco de Vaux-le-Vicomte del siglo XVII, en las afueras de París, Francia. El arquitecto del edificio, Louis Le Vau, es más famoso por su trabajo en el Palacio de Versalles.

Monasterio de San Cirilo (Solo para sus ojos, 1981)

Los monasterios de Meteora se asientan sobre una formación rocosa en el centro de Grecia y son uno de los raros lugares de Bond que figuran en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. El Monasterio de la Santísima Trinidad fue construido a mediados del siglo XV en lo alto de un acantilado escarpado que es escalado por el doble de acrobacias de Roger Moore, en busca del villano Aris Kristatos y el sistema ATAC robado.

Palacio del Monzón (Octopussy, 1983)

El Monsoon Palace es el hogar en el exilio de Kamal Khan y el lugar donde se le sirve a Bond una cabeza de oveja disecada. La casa fue construida en Udaipur, Rajasthan en India en 1884 como un centro turístico para la realeza, así como para observar y rastrear las nubes monzónicas alrededor del área.

Sutton Residence (Una vista para matar, 1985)

Esta mansión de estilo neoclásico es el hogar de la geóloga y chica Bond, Stacey Sutton. Bond rescata a Sutton de los compinches de Max Zorin. La casa está casi vacía en este punto: Sutton vendió los muebles de la familia para librar su batalla legal contra Zorin.

Casa Blayden (Las luces del día vivientes, 1987)

Stonor Park es una residencia de 850 años, aunque las obras en la casa probablemente comenzaron alrededor de 1280. El secuaz de Georgi Koskov, Necros, se disfraza de lechero para acceder a la casa para secuestrar y liberar a Koskov.

Centro de control de satélites Janus (GoldenEye, 1995)

“GoldenEye” fue la primera película de Bond en utilizar CGI . Algunas de las tomas del enorme radiotelescopio de Arecibo son reales, algunas son de pantalla verde y otras están hechas con miniaturas en el estudio. El observatorio de la vida real está en Puerto Rico, pero Bond y Natalya Simonova descubren su contraparte ficticia escondida debajo de un lago en Cuba.

Lamentablemente, la plataforma receptora de 900 toneladas del telescopio se derrumbó en el plato reflector en noviembre de 2020, y el observatorio ahora enfrenta el cierre.

Plaza de San Petersburgo (El mañana nunca muere, 1997)

Al igual que Maud Adams , Somerset Square ha desempeñado dos papeles con nombres diferentes en Bond: la plaza de San Petersburgo en "GoldenEye" y ahora MI6 HQ para "Tomorrow Never Dies". El edificio neoclásico georgiano se construyó en 1776 como edificio público para el gobierno y otras oficinas. Hoy es un centro artístico poblado de estudios de cineastas y artistas .

Guggenheim (El mundo no es suficiente, 1999)

El Bilbao Guggenheim de Frank Gehry es solo un personaje de fondo en "Bond # 19". Pero el diseño del edificio es tan complejo que Gehry utilizó un software de ingeniería aeroespacial avanzado para crearlo. ¿Seguramente hay algunos secretos villanos en su estructura?

Blades (Muere otro día, 2002)

The Reform Club es un club privado solo para miembros que aparece tanto en "Die Another Day" como en "Quantum of Solace". La primera vez, se usa como un club de esgrima, "Blades", donde la maestra no es otra que Madonna (interpretando a 'Verity'). Sir Charles Barry diseñó el edificio de 1836, inspirado en la arquitectura renacentista italiana y en el Palazzo Farnese de Miguel Ángel en particular.

Hotel Splendide (Casino Royale, 2006)

El Hotel Splendide está cerca del Casino Royale, y la ubicación del Grandhotel Pupp utilizada en la película también está junto a Lazne I, el sustituto del casino. Pupp recibe su nombre de Jan Jiří Pop, un pastelero cuya familia poseía este edificio neobarroco y varios a su alrededor hasta que el gobierno comunista de Checoslovaquia redistribuyó la riqueza después de la Segunda Guerra Mundial.

Hotel Perla de las Dunas (Quantum of Solace, 2008)

El hotel ecológico Perla de las Dunas es donde el general Medrano y Carlos van a hacer su trato con Dominic Greene. El edificio de la vida real es el hotel de la instalación del Very Large Telescope de ESO en el Observatorio Paranal en el norte de Chile. Auer und Weber Architecten lo diseñó para ofrecer a los científicos un respiro confiable de las traicioneras condiciones del desierto.

La isla de Raoul Silva (Skyfall, 2012)

La guarida del villano de "Skyfall" Raoul Silva es una isla abandonada frente a la costa de Macao, una región en la costa sur de China. El set de filmación está inspirado en la isla abandonada de la vida real de Hashima, que anteriormente albergaba una instalación minera japonesa. La estrella de Bond, Daniel Craig, se enteró inicialmente de la isla mientras trabajaba en una película diferente, "La chica del tatuaje del dragón", pero la arquitectura de la isla se reprodujo en un estudio por motivos de seguridad.

Instalación del cráter del Sahara (Spectre, 2015)

¿Dónde más estaría la sede de SPECTRE que en un cráter del desierto? Fue filmado en Gara Medouar en Marruecos. En realidad, es una formación rocosa, no un cráter de meteorito. Anteriormente, la característica geológica ha servido como base militar marroquí y refugio improvisado para caravanas comerciales durante las tormentas de arena.

Ciudad de Matera (No Time to Die, 2021)

"Bond # 25" permanece en su mayor parte en secreto, pero el tráiler presenta un papel protagónico de la ciudad de Matera , Italia. La ciudad ha estado ocupada desde la época paleolítica, con su paisaje de cuevas artificiales evolucionando hacia un paisaje urbano barroco de edificios de roca tallada. Si bien no está 100% claro el papel que juega la ciudad en “No Time To Die”, el tráiler hace evidente que habrá algo de limpieza que hacer después.