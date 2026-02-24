Reabre la domus republicana más antigua de Roma, cerrada durante décadas: una de las casas mejor conservadas de todo el imperio romano y el mejor testimonio de la historia

Un palimpsesto es un edificio o espacio urbano que (como sucede con los antiguos manuscritos), conserva las huellas, las capas estructurales y las cicatrices de su vida anterior, como si fuera una superposición de épocas y usos donde el paso del tiempo no se ha eliminado, sino que se ha sumado con nuevas intervenciones. Y la Casa de los Grifos es uno de ellos.