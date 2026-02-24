Reabre la domus republicana más antigua de Roma, cerrada durante décadas: una de las casas mejor conservadas de todo el imperio romano y el mejor testimonio de la historia
Es como un viaje a la época inmediatamente anterior a la del desarrollo del imperio.
No hace falta haber viajado hasta Italia para saber (o haber escuchado al menos) que Roma se asienta sobre siete colinas. La ciudad original fue fundada sobre promontorios en un emplazamiento al este del río Tíber, una localización idónea en clave defensiva que permitió el rápido asentamiento y desarrollo de la ciudad y de la historia. Era el nacimiento del imperio romano.
Rómulo y Remo fueron los encargados de fundarla allá por el año VIII a.C sobre el Palatino, la más céntrica de las siete colinas y considerada desde entonces como la cuna de la ciudad de Roma.
Qué es lo más interesante que hay que ver en el Palatino
Considerado un lugar sagrado, el monte Palatino es también la zona imperial más relevante, porque fue el lugar elegido por los emperadores romanos para instalar allí su residencia oficial.
Era el germen de la aristocracia, de los grandes palacios y de la Domus Augustana (casa del emperador, en castellano), la zona residencial levantada por el emperador Domiciano en el siglo I a.C (allá por el año 92 a.C) en el Palatino. Tenía vivienda privada y zona de ocio para los emperadores junto a la Domus Flavia (la parte pública y ceremonial del palacio).
El Palatino representa el centro del poder imperial y el punto de inicio de la historia de Roma. Pero también es un gran testimonio de cómo era la vida de los romanos, no solo de los aristócratas, sino también de los republicanos.
La casa republicana mejor conservada de la antigua Roma
Y es que, junto a las ruinas de palacios imperiales, hay una casa que ha conseguido llegar hasta nuestros días en un estado excepcional de conservación. Se trata de la Casa de los Grifos, una joya de la arquitectura que por su ubicación se ha convertido en un magnífico palimpsesto arquitectónico (¿el qué?).
Un palimpsesto es un edificio o espacio urbano que (como sucede con los antiguos manuscritos), conserva las huellas, las capas estructurales y las cicatrices de su vida anterior, como si fuera una superposición de épocas y usos donde el paso del tiempo no se ha eliminado, sino que se ha sumado con nuevas intervenciones. Y la Casa de los Grifos es uno de ellos.
Por qué es tan importante la Casa de los Grifos
La Casa de los Grifos se construyó en algún momento entre finales del siglo II y mediados del siglo I a.C, lo que la convierte en una de las viviendas republicanas más antiguas del Palatino. Hasta ahí todo bien. Lo realmente relevante es su excepcional estado de conservación. Y tiene su explicación.
Si ha conseguido sobrevivir es porque la casa quedó prácticamente sepultada cuando comenzó la expansión urbana llevada a cabo por los emperadores, en ese momento en el que hicieron del Palatino su zona residencial y palaciega. La casa quedó de algún modo protegida por las monumentales estructuras que se levantaron para el complejo compuesto por la Domus Flavia y la Domus Augustana.
Contradictoriamente a la destrucción que cabría esperar con una expansión de este calibre, la Casa de los Grifos se convirtió en una especie de Pompeya, cuyos muros quedaron sellados y protegidos durante miles de años. Y es que fue descubierta por primera vez en 1912 durante las excavaciones arqueológicas, y la sorpresa entonces ya fue mayúscula: paredes, estucos, pavimentos… todos estaban prácticamente intactos.
Durante décadas ha estado cerrada al público y este 2026, después de un periodo de rehabilitación intenso, por fin ha vuelto a abrir sus puertas, aunque solo de manera virtual (en visita guiada en tiempo real), para no dañar el monumento. Porque no es solo una casa de la antigua Roma: es un conjunto pictórico de extraordinaria calidad.
