Imagina un enorme barco con el que recorrer diferentes lugares de ensueño sin preocuparte de nada más que de disfrutar a tope del viaje, de una oferta gastronómica a la altura de los paladares más exigentes, de un sinfín de actividades para realizar a bordo (ojo, hasta pista de karts) y la máxima de que te sientas libre. Cada año Norwegian Cruise Line (NCL), reconocida como la Europe’s Leading Cruise Line por los World Travel Awards, te lleva a más de 300 destinos alrededor del mundo. Solo tienes que elegir ruta y embarcarte. Y es que sobran los motivos por los que zarpar con NCL es una GRAN idea.

Eliges itinerario y tipo de alojamiento y, una vez allí, sólo tendrás que dejar tu maleta en la tranquilidad del camarote y comenzar a disfrutar de las infinitas ventajas que tiene conocer el mundo a bordo de su increíble flota: una ruta por el Mediterráneo para degustar una auténtica pizza italiana Nápoles o pasear por el Palacio de la Almudaina; surcar el Bático y visitar el Hermitage o disfrutar del paradisíaco mar Caribe. Las posibilidades con NCL son infinitas.

Reserva ahora tu crucero NCL y disfruta por tiempo limitado de un 35% de descuento y todos los paquetes Free at Sea por solo €99 por persona.

1. Viaja sintiéndote totalmente libre

Las obligaciones se quedan en el puerto si embarcamos con NCL. Su filosofía huye de los códigos de vestimenta o de los horarios estrictos, lo que sin duda se agradece cuando estamos de vacaciones. En este sentido, NCL ofrece la máxima libertad y flexibilidad con su filosofía Freestyle Cruising. ¿Prefieres cenar a la carta? ¿Te apetece más una burguer o una cena con espectáculo? Aquí todo es posible.

2. Monta tu crucero a la carta

Free at Sea de NCL es el paquete que, por un extra, eleva tus vacaciones a otro nivel. Pagas un pequeño cargo inicial y a cambio recibes los paquetes de barra libre, restaurantes de especialidades, excursiones en tierra y wifi a bordo. Incluso tarifas reducidas para pasajeros adicionales en salidas selectas. Ahora, por tiempo limitado, puedes beneficiarte de un 35% de descuento en todos los paquetes Free at Sea de NCL.

3. Broadway flotante

Cuando cae el sol, la diversión está en su máximo apogeo en los barcos NCL. Y es que tras una deliciosa cena, nada como continuar la velada con una copa en el exclusivo paseo al aire libre 'The Waterfront', que está lleno de restaurantes y bares. Respirar aire puro, dejarse hipnotizar por el movimiento del mar y desconectar de verdad.

Después, una producción musical original de Broadway o West End como Kinky Boots, The Choir of Man, Footloose o Priscilla, Queen of the Desert; y, para los más marchosos, bailar toda la noche en el Social Comedy & Night Club. ¡Hasta que el cuerpo aguante!

4. Restaurantes gourmet

Mientras navegas por todo el mundo, a bordo de los barcos NCL tu paladar también recorrerá diferentes culturas y gastronomías: desde teppanyaki japonés hasta auténtica carne estadounidense o menús franceses de cuatro platos. La creatividad de los chefs no tiene límites. ¿Lo mejor? Sin horarios ni códigos, donde y cuando quieras. Además de los diferentes restaurantes a la carta que hay en cada uno de los cruceros, existen otras opciones como restaurantes de especialidades, o bares y pubs en los que tomarse un snack.

5. Adrenalina en medio del mar

Las opciones para disfrutar de las vacaciones son ilimitadas con NCL. A los destinos, excursiones, camarotes o restaurantes, se unen las actividades que se pueden realizar a bordo. En cubierta, los más atrevidos pueden poner a prueba sus nervios en el circuito de cuerdas en lo alto del mar abierto. Deslizarse en alguno de los toboganes de los parques acuáticos que ofrecen unas vistas alucinantes o elevar el nivel de adrenalina en las pistas de e-kart que tienen los barcos más nuevos de la flota de NCL.

6. Relax y mimos

Los que prefieren el descanso y la relajación pueden visitar el Wellness XXL. Con más de 50 tratamientos disponibles para elegir, así como el propio spa termal del barco, de más de 2.000 metros cuadrados, con sauna, baño de vapor y piscina de vitalidad. Como extra para la salud, los barcos más nuevos disponen de una gruta de sal y una sala de nieve.

ITINERARIOS Y BARCOS

Norwegian Epic – El Mediterráneo: ¿Descubrir todas las maravillas del Mediterráneo en solo siete días? Es posible gracias a esta ruta con escalas en Italia, Francia y España y salidas desde Barcelona. El barco prémium Norwegian Epic ofrece la posibilidad de pasear por la Croisette de Cannes, darte un festín de pizza horneada en Nápoles y descubrir el Palacio Real de La Almudaina en Palma en una semana.

Norwegian Getaway – El Báltico: Tallin, San Petersburgo y Helsinki y la posibilidad de visitar el Hermitage, el museo más importante de Rusia, el Palacio Real de Suecia o el colorido paso marítimo Nyhavn de Copenhague. El Norwegian Getaway zarpa desde la capital danesa para recorrer los puntos más bonitos del Báltico. Ciudades llenas de vida con el inconfundible encanto nórdico y antiguos pueblos de cuento de hadas. y, ¿en los días de mar? Ocio a la carta gracias a Freestyle Cruising. Rocódromo, el Mandara Spa® o cena a la carta en alguno de sus múltiples restaurantes. Sin horarios ni códigos de vestimenta.

Norwegian Prima – Europa y el Caribe: El Norwegian Prima, el primer barco de la nueva e innovadora clase Prima. Muy espacioso, tanto que los huéspedes no sabrán si están navegando o se encuentran en tierra firme, ofrece un diseño cuidado y una variedad de nuevas comodidades y experiencias, entre las que destacan dos piscinas infinitas, vistas de 360 grados, exposiciones de arte o suites que incluyen grandes balcones con jacuzzi privado; todo ello, por supuesto, manteniendo el excepcional sello NCL. Desde agosto de 2022, este buque navegará a los destinos más solicitados de Europa y el Caribe: Islandia, el Báltico, México, Jamaica, Curazao y las Bahamas.