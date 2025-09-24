El rascacielos desde el que se pueden ver 4 estados distintos y otras curiosidades que han convertido a Chicago en la capital de la arquitectura

En la tercera metrópoli más grande de Estados Unidos sobresalen otros iconos como John Hacock Center, Tribune Tower, Marina City o Wrigley Building, que albergan viviendas, oficinas e incluso aparcamientos. El diseño de algunos hoteles también aporta un sello distintivo a este paisaje metropolitano. Es el caso de The Wit, una torre de cristal de 27 plantas atravesada verticalmente por un rayo amarillo. Una proeza arquitectónica que aprovecha el reducido terreno sobre el que se alza. Sus amplios ventanales conectan en todo momento con el exterior, ya sea hacia el río o hacia las vías elevadas del tren que recorre en L la ciudad, otro espectáculo urbano digno de admirar. En su última planta se encuentra Roof, un espacio abierto al cielo con techos metálicos industriales donde probar lo mejor de la cocina local e internacional acompañada de coctelería de autor y algunas de las mejores perspectivas de Chicago. A nivel de calle, State and Lake ofrece otras delicias culinarias sin dejar a un lado la sinfonía visual en acero, vidrio y ladrillo que se eleva ante nosotros.