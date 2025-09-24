El rascacielos desde el que se pueden ver 4 estados distintos y otras curiosidades que han convertido a Chicago en la capital de la arquitectura
El incendio de Chicago marcó un antes y un después en el urbanismo de esta urbe. Hoy, es una de las más bonitas del país gracias a su arquitectura y a todas las curiosidades que encierran sus edificios. Cogemos el avión rumbo a la “Ciudad del Viento” para descubrir algunas de ellas.
Cuando uno piensa en Chicago lo primero que viene a la cabeza es un moderno skyline en el que un mar de rascacielos de cristal parecen competir por tocar las nubes. La ciudad del viento está delineada por una gran variedad de estilos que combinan funcionalidad y estética. Pero lo que no muchos saben es que este perfil urbano nació del incendio que, en 1871, devastó gran parte de sus barrios, hasta entonces construidos en madera. Entre el laboratorio arquitectónico que se desarrolló para volver a dar forma a Chicago, destaca la Torre Willis, todo un emblema mundial por ser, hasta 1998, las más altas del planeta, con 442 metros de altura, 527 si tenemos en cuenta sus antenas.
Encontrarla en el mapa no me resultó fácil, pues yo la buscaba como Torre Sears, nombre con el que la conocí en mi primer viaje a Chicago, tomado de la minorista Sears Roebuck and Company que tenía en ella su sede. En 2009 el corredor de seguros Willis Group Holdings compró los derechos del nombre, pero aún son muchos los que debaten sobre su identidad original.
Obra del arquitecto Bruce Graham, terminada en 1974, está compuesta por nueve módulos en forma de tubos que van perdiendo altura de forma escalonada. Una disposición que la hace reconocible a varios metros de distancia, con su sencillo e impactante cristal negro, pero que también sirve para distribuir mejor las cargas y mantenerse firme frente a las ráfagas de viento que azotan la ciudad.
Más allá de su ingeniería, la Torre Willis guarda curiosidades que hacen que visitarla resulte una experiencia en sí misma. Las vistas más impresionantes aguardan en el piso 103, donde se ubica el Skydeck. A 412 metros de altura es posible vislumbrar hasta cuatro estados distintos en días despejados. En esta misma planta sobresalen balcones de cristal que permiten caminar sobre la ciudad y tomarse fotos de lo más instagrameables, especialmente al atardecer, cuando el horizonte se tiñe de naranjas y las luces de Chicago empiezan a encenderse. Para llegar a esta altura es necesario tomar un ascensor, que asciende en tan solo 60 segundos.
Un paseo por la arquitectura de Chicago
En la tercera metrópoli más grande de Estados Unidos sobresalen otros iconos como John Hacock Center, Tribune Tower, Marina City o Wrigley Building, que albergan viviendas, oficinas e incluso aparcamientos. El diseño de algunos hoteles también aporta un sello distintivo a este paisaje metropolitano. Es el caso de The Wit, una torre de cristal de 27 plantas atravesada verticalmente por un rayo amarillo. Una proeza arquitectónica que aprovecha el reducido terreno sobre el que se alza. Sus amplios ventanales conectan en todo momento con el exterior, ya sea hacia el río o hacia las vías elevadas del tren que recorre en L la ciudad, otro espectáculo urbano digno de admirar. En su última planta se encuentra Roof, un espacio abierto al cielo con techos metálicos industriales donde probar lo mejor de la cocina local e internacional acompañada de coctelería de autor y algunas de las mejores perspectivas de Chicago. A nivel de calle, State and Lake ofrece otras delicias culinarias sin dejar a un lado la sinfonía visual en acero, vidrio y ladrillo que se eleva ante nosotros.
Relax urbano
Algunos de los secretos arquitectónicos mejor guardados de Chicago se proyectan de forma horizontal, ocultos en distritos menos turísticos y con la arquitectura industrial como protagonista. Bajo los techos abovedados de una antigua fábrica de pintura del año 1902, en el barrio de River West, se esconde una pequeña piscina a cielo abierto desde la que seguir ensimismándose con el cielo de Chicago. Pertenece a AIRE Ancient Baths, un templo de agua y calma inspirado en antiguas tradiciones termales y cuyo origen se encuentra en Sevilla. Alumbradas por cientos de velas, más piscinas, a distintas temperaturas, invitan a la relajación entre imponentes arcos, paredes de ladrillo visto y vigas de madera decoradas con muebles hechos a mano y fuentes centenarias de Andalucía que trasladan, por unos minutos, a la Sevilla natal de AIRE.
Después de un rato de relax, seguimos comprobando cómo la arquitectura de Chicago se adapta a los viejos espacios para transformarlos en auténticos oasis urbanos. En Millenium Park, levantado sobre un antiguo depósito de agua, o en The 606, el paseo que recorre la orilla del Lago Michigan ocupando vías de tren abandonadas.
Entre todos estos lugares se abre paso el río Chicago, elemento primordial en la fisionomía de la ciudad y a través del cual es posible hacer un recorrido en barco para conocer todos los secretos que se alzan a su alrededor. Para ello se recomienda adquirir el City Pass, que permite, además, subir a las Torres Willis y visitar cuatro atracciones turísticas.
Otra forma de descubrir esta extraordinaria planificación urbanística es asistiendo a la Bienal de Arquitectura de Chicago, que tendrá lugar hasta febrero de 2026 con charlas, exposiciones e interesantes recorridos para contemplar todas las fascinantes panorámicas verticales de la Ciudad del Viento.
