Uno de los pozos escalonados más grandes del mundo: 3.500 peldaños, balcones de piedra y un templo de la alegría

Chand Baori, en la India, se contempla mirando hacia abajo. Miles de peldaños forman zigzags que se estrechan hacia el fondo, mientras un pabellón con galerías ocupa uno de los lados. La geometría que hoy atrae las miradas nació para alcanzar y conservar el agua. Quienes preparan un viaje a la India encuentran en Abhaneri una parada donde la arquitectura de Rajastán se descubre bajo el nivel del suelo.

Las galerías y los balcones de Chand Baori frente a sus escalinatas. / istock

Abhaneri, el pueblo de Rajastán que guarda Chand Baori

El pozo se encuentra en Abhaneri, en el distrito de Dausa, cerca de Jaipur. Forma parte de la tradición de los baori, construcciones que permiten acceder al agua mediante escaleras. En esta región, conservarla y alcanzarla durante los periodos secos era una necesidad compartida. El monumento nació ligado a una tarea cotidiana, mucho antes de convertirse en una imagen reconocible.

Su origen se sitúa en torno a los siglos VIII y IX. A lo largo del tiempo, el recinto incorporó distintos elementos arquitectónicos, por lo que conviene observar sus partes sin imaginar una obra levantada de una sola vez. La visita consiste también en distinguir escaleras, galerías y espacios de representación, como al recorrer los conjuntos históricos de Jordania .

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Qué mirar en sus 3.500 escalones

La cifra resulta difícil de imaginar hasta asomarse al recinto. Tres de sus lados están cubiertos por escaleras estrechas que se cruzan siguiendo un patrón regular. Cada tramo repite el anterior y modifica su tamaño conforme se acerca al fondo. Las líneas componen una especie de pirámide invertida, con una profundidad que se percibe antes de poder medirla con la mirada.

La luz introduce otra geometría: unos peldaños quedan iluminados y otros trazan bandas oscuras. Basta cambiar de posición en la parte habilitada para observar cómo se superponen las diagonales. ¿Dónde empieza una escalera y termina la siguiente? El efecto visual procede de elementos sencillos repetidos miles de veces. Esa atención al detalle también transforma la visita a los palacios de Pekín .

Detalle de los peldaños en zigzag de Chand Baori. / istock

Para qué servía un pozo con tantas escaleras

Los escalones facilitaban el acceso a distintas alturas del agua. El recinto permitía conservar ese recurso y ofrecía un lugar más fresco donde reunirse. Su importancia rebasaba el abastecimiento: allí coincidían necesidades prácticas y vida social. La arquitectura daba respuesta al clima y a la convivencia, con una solución que podía utilizarse durante generaciones.

El agua también ha guiado decisiones monumentales en otros lugares: en Abu Simbel , la subida del embalse obligó a trasladar los templos. Aquí, el esfuerzo consistió en construir hacia abajo para alcanzarla. Mirar Chand Baori desde esa necesidad cambia la visita.

Los escalones de piedra descienden hasta el agua del pozo. / Oleksii Hlembotskyi

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El pabellón que rompe la simetría del pozo

El cuarto lado tiene otro aspecto. Un pabellón de varios pisos reúne galerías, balcones y ventanas talladas, frente a las superficies escalonadas. Esos espacios estaban vinculados a la presencia de la familia real. La misma construcción que resolvía una necesidad común también reservaba un lugar para el poder. La diferencia se reconoce sin apartar la vista del recinto.

Frente a las diagonales repetidas, las aberturas del pabellón ofrecen detalles para una observación más cercana. El conjunto recuerda que la ingeniería y la representación podían compartir edificio, una relación que también despierta curiosidad en Sigiriya . Aquí merece la pena alternar la vista general con los elementos tallados, sin reducir la visita a una sola fotografía del fondo.

Figuras y adornos tallados en un relieve de piedra. / istock

Harshat Mata, el templo dedicado a la alegría

Junto al pozo se conserva el templo de Harshat Mata, asociado a una diosa de la alegría y la felicidad. Su arquitectura y sus esculturas completan la visita a Abhaneri. El lugar de culto pone otra historia al lado del agua: la de las creencias y la devoción de la comunidad. Los pilares y las piezas talladas invitan a mirar con una escala distinta.

Sus relieves muestran escenas de danza, música y vida cotidiana. Las imágenes de Vishnu y otras divinidades llevaron a los arqueólogos a relacionar el templo original con ese dios; la devoción actual se dirige a Harshat Mata. Las esculturas conservan pistas de los cambios del santuario. Detenerse en ellas añade una historia concreta al paseo por Abhaneri.

El templo de Harshat Mata, en Abhaneri, sobre su plataforma de piedra. / istock

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Las escalinatas de un pozo de Rajastán bajo las colinas verdes. / istock

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