¿Quieres visitar Egipto? Esto es lo que no te puedes perder

Tras sumergirse en la historia monumental de El Cairo y Giza, el viaje continúa por el sur del país, donde un crucero por el Nilo se convierte en una forma perfecta de descubrir el Egipto más antiguo y profundo. Las embarcaciones navegan entre Luxor y Asuán, ofreciendo cada día paradas en templos, pueblos y paisajes desérticos que parecen salidos de una película. En Luxor, la antigua Tebas, esperan maravillas como el Templo de Karnak, con sus columnas gigantescas, o el Valle de los Reyes, donde reposan las tumbas de faraones legendarios. En la otra orilla, el Templo de Hatshepsut se mimetiza con la montaña en un juego de líneas y sombras espectacular.