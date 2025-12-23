Qué ver en Londres en Navidad: todos los imprescindibles de la ciudad británica por excelencia

Seas experto en viajes o no, hay que coincidir en que lo más difícil de un viaje siempre es planearlo. Y aunque lo planees, siempre hay más de uno que llega a un sitio y se queda paralizado por la cantidad de opciones que tiene para visitar en tan solo un par de días. Pero no te preocupes que para eso estamos aquí. Si tu próximo viaje es a la capital británica, y tienes claro que quieres ver todos sus imprescindibles en Navidad, estamos aquí para ayudarte. Estos son los sitios a los que tienes que ir si o sí cuando viajes a Londres.