Qué ver en Londres en Navidad: todos los imprescindibles de la ciudad británica por excelencia
La capital británica tiene mucho que ofrecer en Navidad, apúntate todos estos sitios para no perderte ni uno solo.
Los viajes son algo maravilloso. Viajar le gusta a todo el mundo, eso es algo innegable. Hay muchos tipos de viaje: por negocios, por gusto, por interés, por vacaciones. Existen viajeros muy experimentados y otros que no lo están tanto... y es que las primeras veces nunca son fáciles. No todo sale bien, se te olvidan cosas y a veces un viaje que parecía ser increíble acaba convirtiéndose en un absoluto infierno.
Seas experto en viajes o no, hay que coincidir en que lo más difícil de un viaje siempre es planearlo. Y aunque lo planees, siempre hay más de uno que llega a un sitio y se queda paralizado por la cantidad de opciones que tiene para visitar en tan solo un par de días. Pero no te preocupes que para eso estamos aquí. Si tu próximo viaje es a la capital británica, y tienes claro que quieres ver todos sus imprescindibles en Navidad, estamos aquí para ayudarte. Estos son los sitios a los que tienes que ir si o sí cuando viajes a Londres.
Mezcla la visita al Big Ben con la realeza de Buckingham Palace, El London Eye y mucho más
Una vez llegas a una ciudad nueva, lo primero que haces es recorrerte el centro. Londres en este sentido te lo pone fácil: el Palacio de Westminster— alberga las dos cámaras del Parlamento del Reino Unido— y el famoso Big Ben—la icónica campana del reloj, situado en el lado noroeste del Palacio de Westminster— están justo en frente del London Eye. Tras ver estos tres gigantes londinenses, dirige tus pasos a Buckingham Palace: la residencia oficial del monarca británico en Londres.
Pero antes de ir a Londres, habrás tenido que informarte sobre los precios, que no son baratos. La subida al London Eye ronda los 35 euros, y para evitarte colas te recomendamos que hagas la reserva de entradas online en la mayoría de tus visitas, a veces te salen mucho más económicas. Más barato te sale subir las 334 escaleras del Big Ben, unos 17 euros. El famosísimo Palacio de Buckingham solo podrás verlo por dentro si tu viaje es en verano, entre julio y septiembre, y su precio ronda los 20 euros. Eso sí, visitar estos dos últimos lugares sin necesidad de entrar te ofrece la posibilidad de disfrutar de unas vistas muy bonitas igualmente y a un precio mucho más barato.
Por esta zona también tendrás que hacer una visita a "Piccadilly Circus" o mejor conocida como la Times Square de Londres. Si vas a Londres y no pasas por Piccadilly Circus es como si no hubieses ido a Londres. Con sus grandes pantallas publicitarias y su fuente en la rotonda de la plaza, este lugar ha sido escenario de muchas películas conocidas, por él pasan al año casi 60 millones de personas. A un tiro de piedra de este emblemático lugar tienes el Soho, uno de los barrios más céntricos de Londres por los que deberías darte aunque sea un paseo largo. Además, es uno de los mejores lugares para salir de fiesta si has venido con ganas de marcha a la capital.
Hyde Park, Notting Hill y el mercado de Camden Town
Otros tres imprescindibles de tu viaje londinense: son Hyde Park, el parque más grande y antiguo de toda la ciudad. Si el tiempo acompaña, que en Londres no suele ocurrir, podrás descubrir muchos secretos de lo que llaman el "corazón de la ciudad". Aquí hay desde esculturas de Peter Pan, hasta la casa donde residió la princesa Diana. Y de una localización de casi película nos vamos a otra: Notting Hill.
Te sonará por la famosa película protagonizada por Julia Roberts, pero este barrio ubicado entre Kensington y Paddington es mucho más que un plató de cine. Sus calles con edificios bajos y coloridos son la demostración de la historia victoriana londinense. La atmósfera se llena de gente que busca prendas vintage en sus tiendas y turistas que se dirigen al Mercado de Portobello, algo parecido a un rastro madrileño pero al estilo de Londres. Por aquí te dejamos un video de @Molaviajar, que te ofrece una guía detalla de lo que no puedes perderte en este barrio de Londres:
Y de mercado a mercado nos vamos a Camden Town. Este mercado es uno de los principales atractivos turísticos de Londres. Para poder llegar a ver todo el barrio bien deberás dedicar toda la mañana, y esto significa caminar mucho. Tiendas a pie de calle, en contenedores como si fuese un puerto, puestos de comida local, fachadas decoradas con formas increíbles... Este sitio es el paraíso del turista, por lo que ten cuidado con la masificación que puede llegar a concentrarse en algunos puntos. A la hora de comer vas a tener que armarte de paciencia para escoger el mejor puesto, en este mercado hay infinidad de opciones para degustar así que escoge lo que más te apetezca y disfrútalo mientras sigues andando por los callejones de Camden Town, solo así descubrirás todas sus sorpresas.
El London Bridge y varios lugares que no salen en las guías y son imprescindibles
Otro de los símbolos más importantes de Londres es sin duda: el Tower Bridge. Fue el primer puente que se construyó en Londres para unir ambas orillas separadas por el río Támesis. La imagen icónica que se nos viene a la mente de este puente es la de los anillos olímpicos colgados en él para las Olimpiadas de 2012. El puente es visitable por dentro y mucha gente sube a la parte alta para disfrutar de unas vistas impresionante del Támesis gracias a unas pasarelas de cristal instaladas en 2014.
Un lugar que no puedes perderte en tu viaje a Londres y que no es tan turístico como el resto de la lista, pero que debes visitar si o sí es: Neal’s Yard. Este pequeño rincón del barrio de Covent Garden es tan pintoresco y especial que solo es conocido entre los londinenses. En él puedes hacer tus compras más especiales, comer en restaurantes muy curiosos y tradicionales o simplemente deleitarte con sus fachadas con ventanas de colores y llenas de plantas.
Y por último, pero no menos importante: en Londres hay una pequeña Venecia, y es ideal para salirse del molde turístico por completo. Este lugar algo alejado del bullicio del centro es una zona de canales entre el Grand Union Canal y el Regent’s Canal. Con sus pequeños barcos y sus casas blancas, podrás hacer un viaje 2x1, no sabrás si estás en Londres o en Venecia.
Ahora que ya conoces los lugares más imprescindibles de la capital británica, seguro que estás planeando un viaje a Londres inminente. Estos son algunos lugares que necesitas conocer para viajar a la capital, pero la mejor forma de descubrir un lugar la sabemos todos: es dejándose llevar por él y descubriéndolo poco a poco, sin prisas.
