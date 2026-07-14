Qué ver en Islandia: lugares imprescindibles, volcanes, auroras boreales y rutas para organizar un viaje inolvidable

Islandia es uno de esos destinos que conviene planificar con criterio. Las distancias pueden parecer asumibles sobre el mapa, pero el clima, las horas de luz, el estado de las carreteras y el tipo de experiencia que busques cambian por completo el viaje. No se organiza igual una ruta para ver auroras boreales en invierno que un recorrido de verano por la Ring Road, con días largos, frailecillos y más acceso a zonas remotas.

Quien decide viajar a Islandia suele buscar naturaleza intensa: cascadas, volcanes, playas negras, glaciares, aguas termales y paisajes que parecen recién formados. La mejor ruta no es la que acumula más paradas, sino la que permite vivirlas bien: caminar hasta una cascada sin correr, reservar una excursión sobre hielo con tiempo, llegar a una laguna glaciar con buena luz o dormir en una zona donde haya opciones reales de ver auroras si el cielo acompaña.

Las playas de arena negra en Islandia se forman cuando la lava se enfría rápidamente al entrar en contacto con el océano, creando basalto triturado. Los dos destinos más destacados son Reynisfjara y Stokksnes / Istock / 5duha127

Qué ver en Islandia en un primer viaje

En un primer viaje a Islandia, lo más recomendable suele ser combinar Reikiavik, el Círculo Dorado, la Costa Sur y Jökulsárlón. Esta ruta concentra algunos de los paisajes más accesibles e impactantes del país: géiseres, cascadas, playas de arena negra, lenguas glaciares y la laguna donde los icebergs flotan antes de llegar al mar.

Si tienes más días, la ruta puede ampliarse hacia la península de Snæfellsnes o incluso recorrer la Ring Road completa. Para una primera vez, conviene evitar itinerarios demasiado comprimidos: Islandia se disfruta mucho más cuando cada día tiene margen para cambios de tiempo, carreteras lentas y paradas inesperadas.

Reikiavik en islandés significa literalmente "bahía humeante", un nombre que le dio el vikingo Ingólfur Arnarson al ver las columnas de vapor de las aguas termales de la zona. / Istock

Círculo Dorado: la ruta clásica para empezar a disfrutar Islandia

El Círculo Dorado reúne tres paradas clave: Þingvellir, Geysir y Gullfoss. Þingvellir permite caminar entre placas tectónicas y recorrer uno de los lugares históricos más importantes del país; Geysir muestra la actividad geotérmica en forma de columnas de agua; y Gullfoss aporta la primera gran imagen de una cascada islandesa con fuerza real.

Es una ruta muy popular, así que merece la pena empezarla temprano o plantearla con alguna parada menos común para evitar las horas de mayor afluencia. Si el viaje es en invierno, también puede ser una buena zona para alojarse fuera de Reikiavik y ganar opciones de ver auroras en noches despejadas.

El espectacular fenómeno de los arcoíris en la Cascada Gullfoss ocurre cuando la intensa luz solar atraviesa la niebla y las minúsculas gotas de agua en suspensión generadas por sus dos impresionantes caídas / Istock / PRASIT_CHANSAREEKORN

Lugares imprescindibles en la Costa Sur de Islandia

La Costa Sur es una de las zonas más completas para un viaje a Islandia. En pocos días puedes enlazar cascadas, acantilados, playas negras, glaciares y pueblos pequeños como Vík. La carretera avanza entre el océano y las montañas, con paradas que merecen tiempo y no solo una foto rápida.

Seljalandsfoss permite caminar por detrás de la cortina de agua cuando las condiciones lo permiten; Skógafoss impresiona por su caída frontal y por la escalera que sube hasta el mirador superior; Reynisfjara muestra la fuerza del Atlántico sobre arena negra y columnas de basalto. En esta zona conviene revisar siempre las advertencias de seguridad, especialmente en playas con oleaje peligroso.

La playa de Reynisfjara, ubicada en la costa sur de Islandia, a 188 km de Reikiavik, es mundialmente famosa por su arena volcánica negra, su cueva marina y sus impresionantes columnas de basalto / Istock

Jökulsárlón y Diamond Beach: icebergs entre la laguna y el Atlántico

Jökulsárlón es una de las imágenes más potentes del sur de Islandia. Los icebergs se desprenden del glaciar, flotan lentamente por la laguna y terminan llegando al mar. Al otro lado de la carretera, Diamond Beach recibe fragmentos de hielo sobre la arena negra, creando un contraste que cambia con la marea y la luz.

La experiencia gana mucho si se dedica una noche a esta zona en lugar de verla en una excursión demasiado larga desde Reikiavik. Llegar al amanecer o al atardecer permite disfrutar la laguna con menos gente, mejor luz y más tiempo para observar focas, aves y el movimiento lento del hielo.

La laguna glaciar de Jökulsárlón es uno de los mejores lugares del mundo para ver auroras boreales. Los icebergs flotantes en el agua y los bloques de hielo translúcidos en la cercana Diamond Beach crean un primer plano espectacular para reflejar las luces del norte / Istock / Ivan Kmit

¿Merece la pena recorrer la Ring Road de Islandia?

La Ring Road merece la pena cuando se dispone de al menos 8 o 10 días, mejor si son más. Esta carretera circular rodea la isla y permite pasar del sur glaciar al este de fiordos, del norte volcánico a zonas geotermales como Mývatn y de vuelta hacia el oeste. Es una ruta muy completa, pero exige conducir bastante y reservar alojamientos con antelación en temporada alta.

Para quienes buscan una experiencia más pausada, puede ser mejor concentrarse en el sur y Snæfellsnes antes que dar toda la vuelta con prisas. La decisión depende de la época, la experiencia al volante y las prioridades del viaje: auroras, paisajes, senderismo, fotografía, fauna o baños termales.

Ubicada en un campo de lava en el extremo occidental de la península de Snæfellsnes, la Iglesia Negra de Islandia, es una pequeña parroquia luterana famosa por su diseño minimalista pintado completamente de carbón / Istock

Norte de Islandia: Mývatn, Akureyri y paisajes volcánicos

El norte es adentrarse en una Islandia distinta. En torno a Mývatn aparecen campos de lava, fumarolas, cráteres y baños geotermales con menos presión que las zonas más famosas del suroeste. Akureyri funciona como base cómoda y Húsavík es una de las grandes referencias para avistamiento de ballenas.

El norte encaja muy bien en una Ring Road de verano, cuando las horas de luz permiten conducir con más margen y las carreteras suelen estar en mejores condiciones. En invierno puede ser espectacular, pero requiere más planificación, flexibilidad y atención al clima.

Las casas de turba de Laufás, cnstruidas a mediados del siglo XIX, son famosas por sus techos cubiertos de hierba y su interior restaurado / Istock

Cuándo viajar a Islandia: ¿invierno o verano?

La mejor época para viajar a Islandia depende del objetivo. De junio a agosto hay más horas de luz, mejor acceso a rutas de senderismo y buenas condiciones para recorrer la Ring Road. Es también una época adecuada para ver frailecillos y hacer excursiones de ballenas, especialmente entre primavera y principios de otoño.

De septiembre a abril, las noches vuelven a ser suficientemente oscuras para buscar auroras boreales. Los meses de invierno ofrecen paisajes nevados, cuevas de hielo y una atmósfera muy especial, aunque también implican menos luz, más frío y posibles cambios por meteorología. Para auroras, suele recomendarse viajar entre octubre y abril, con mejores condiciones cuando hay oscuridad, cielos despejados y actividad solar.

Islandia en verano: rutas largas, frailecillos y más horas de luz

El verano permite exprimir mejor los días. Las horas de luz facilitan conducir, hacer paradas largas y llegar a zonas que en invierno pueden ser más complicadas. Es la mejor época para quienes quieren recorrer la Ring Road, visitar fiordos, caminar por paisajes volcánicos o acercarse a colonias de aves.

También es temporada alta, así que conviene reservar alojamientos, coche y actividades con tiempo. La ventaja está en la flexibilidad diaria: puedes ver una cascada por la tarde, cenar tarde y seguir disfrutando de luz natural durante muchas horas.

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Islandia en invierno: auroras, cuevas de hielo y paisajes nevados

El invierno cambia el viaje por completo. Las cascadas aparecen rodeadas de hielo, las montañas se cubren de nieve y las noches permiten salir en busca de auroras boreales. También es la temporada de disfrutar las cuevas de hielo naturales en zonas glaciares, una experiencia que siempre debe hacerse con guía especializado.

La ruta debe ser más realista. Conviene reducir kilómetros, dormir bien ubicado y dejar margen para cambios de clima. En invierno, viajar a Islandia puede ser espectacular, pero es imporante organizar el itinerario priorizando seguridad, buenas bases y experiencias concretas sobre una lista demasiado larga de lugares.

Vivir las auroras boreales en Islandia es un viaje inolvidable donde el baile de luces verdes en el cielo se combina con paisajes volcánicos / Istock / MIAOYUN

Las mejores experiencias para un viaje a Islandia

Además de los lugares imprescindibles, Islandia se recuerda por experiencias muy concretas. Caminar sobre un glaciar con crampones, entrar en una cueva de hielo en temporada, bañarse en una laguna geotermal al final del día, navegar entre icebergs o esperar auroras en mitad de la noche son momentos que cambian la forma de vivir el destino.

También merece la pena dejar espacio para experiencias más sencillas: parar a fotografiar caballos islandeses, comer sopa caliente después de una caminata, entrar en una piscina local o conducir por una carretera vacía mientras el paisaje cambia de lava negra a campos de musgo. En Islandia, muchas de las mejores escenas aparecen entre una parada famosa y la siguiente.

Viajar a Islandia en verano destaca por sus días casi infinitos (sol de medianoche), la apertura total de carreteras que permite acceder a las Tierras Altas, temperaturas suaves (entre 10°C y 15°C), y una intensa actividad de fauna salvaje (frailecillos y ballenas) / Istock

Aguas termales: Blue Lagoon, Sky Lagoon y piscinas locales

Las aguas termales forman parte esencial del viaje. Blue Lagoon es la más famosa y funciona bien al inicio o al final por su cercanía al aeropuerto. Sky Lagoon, cerca de Reikiavik, ofrece una experiencia más urbana y cuidada, con vistas al Atlántico. Además, las piscinas locales permiten vivir una costumbre muy islandesa de forma más sencilla y cotidiana.

Elegir una u otra depende del estilo del viaje. Si buscas una experiencia icónica, Blue Lagoon puede tener sentido. Si prefieres algo más urbano, Sky Lagoon encaja muy bien. Y si quieres tocar la vida local, las piscinas municipales son una de las mejores formas de hacerlo.

La Blue Lagoon ubicada en un campo de lava negra en la península de Reykjanes, destaca por sus aguas ricas en sílice y azufre a una temperatura constante de entre 37 y 40°C. / Istock

Cómo organizar una ruta por Islandia a tu medida

Para una primera vez, 7 días permiten ver Reikiavik, Círculo Dorado, Costa Sur y Jökulsárlón con una ruta bien planteada. Con 10 días, se puede añadir Snæfellsnes o ampliar hacia el norte según la época. Para la Ring Road completa, lo ideal es contar con al menos 10-12 días para evitar jornadas demasiado largas.

La organización debe partir de tres preguntas: cuántas horas de luz habrá, qué carreteras estarán abiertas y qué experiencias son prioritarias. En Islandia, el itinerario perfecto cambia según el mes. Por eso es importante diseñarlo con expertos que realmente conozcan el destino y que te ayuden a organizarlo a tu medida. Un viaje pensado para auroras no debería copiar una ruta de verano; una ruta de verano no tiene por qué concentrarse solo en el sur.

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Haz realidad los viajes que siempre has leído en VIAJAR

Pensar en un viaje a Islandia abre muchas posibilidades: cascadas, volcanes, glaciares, auroras boreales, aguas termales, ballenas, frailecillos, la Ring Road o una ruta más pausada por el sur y Snæfellsnes. Dar forma a todo eso con ayuda de los asesores de PANGEA permite decidir qué recorrido encaja mejor, cuántos días dedicar a cada zona y qué experiencias merece la pena reservar según la época del año.

La ventaja de un viaje personalizado está precisamente ahí: en adaptar la ruta al tipo de experiencia que buscas, desde un invierno centrado en auroras y cuevas de hielo hasta un verano de carretera, senderismo, fauna y paisajes volcánicos.

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