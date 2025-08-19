Palacios árabes y normandos, iglesias barrocas y animados mercados callejeros en Palermo

Entre los más destacados se encuentran el de Ballarò, que se despliega desde la estación central hasta la zona de la Albergheria. El del Capo, cerca del teatro Massimo, es menos bullicioso pero perfecto para probar comida callejera típica, como las arancine (bolas de arroz rellenas) o el pane con milza (bocadillo de casquería). Y, para beber, una partaninna o bebida similar a un refresco de limón con gas.