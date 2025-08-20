Esta desconocida ciudad italiana se ha quedado detenida justo al final de la Edad Media: sin turistas y llena de joyas ocultas

Gerace es un destino que invita más a la contemplación que a la prisa; un rincón en el que el tiempo parece haberse detenido justo cuando Europa salía de la Edad Media. La historia de este burgo es tan accidentada como la roca sobre la que se asienta. Según la leyenda, su fundación se remonta a hace más de un milenio, cuando los habitantes de la cercana Locri huyeron tierra adentro para escapar de las invasiones sarracenas y fueron guiados por un halcón hasta este mismo punto; un animal del que parece ser que deriva su nombre, en honor a esta peculiar historia.