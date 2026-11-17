En Punta Tombo, Argentina, un pingüino sale de los matorrales y avanza hacia el mar mientras otro recorre el camino contrario. A simple vista parecen movimientos independientes; alrededor hay nidos, parejas y crías que explican ese ir y venir. Los pingüinos de Magallanes regresan a esta costa para reproducirse, y algunos vuelven al mismo nido tras meses de vida marina. Es una razón para viajar a Argentina durante la primavera o el verano austral.

Una colonia de pingüinos junto a la costa de Punta Tombo. / istock

Una colonia en la costa de Chubut

Punta Tombo se encuentra en la Patagonia argentina, al sur de Trelew. El paisaje combina terreno seco, vegetación baja y costa atlántica. Los pingüinos ocupan ese espacio durante la temporada reproductora y utilizan refugios para los nidos. La escena tiene lugar sobre tierra y junto al mar, lejos de la imagen de aves rodeadas de hielo que suele acompañar la palabra pingüino.

El cambio de escenario se entiende bien al comparar esta costa con las gargantas rojizas de Salta . Ambas muestran la diversidad del país, aunque las distancias aconsejan elegir con criterio qué combinar. Punta Tombo merece una visita centrada en la vida de la colonia, con margen para observar y comprender sus movimientos.

¿Quieres viajar a Argentina? Diseñamos tu viaje a medida. / Club VIAJAR y PANGEA

Cómo encuentran de nuevo un nido tan pequeño

Tras pasar meses en el mar, los machos suelen regresar primero y recuperar un lugar de nidificación. La fidelidad al nido permite que parejas de temporadas anteriores vuelvan a encontrarse, aunque también se producen cambios. La vuelta al mismo punto después de una larga ausencia es uno de sus comportamientos más llamativos, documentado por investigadores que estudian estas aves.

Esa precisión contrasta con su andar lento en tierra. Un desplazamiento que parece torpe puede formar parte del trayecto cotidiano hacia el agua o de la atención al nido. Observar gana interés cuando conocemos la función de cada gesto, como sucede con los recorridos de los elefantes del desierto de Namibia . La aparente sencillez de una escena esconde una adaptación al entorno.

Pingüinos de Magallanes reunidos junto al agua. / Buenaventura

De noviembre a febrero, la colonia está en plena actividad

Los pingüinos llegan durante la primavera austral y permanecen en tierra durante buena parte del ciclo reproductor. Noviembre y diciembre permiten acercarse al periodo de nacimiento y cuidado de las crías; el verano ofrece otras fases de su crecimiento. Viajar durante los próximos meses permite conocer la colonia en distintos momentos, sin que todos los nidos sigan exactamente el mismo calendario.

¿Qué se verá un día concreto? Dependerá del momento de la temporada y de los animales presentes. El centro de interpretación ayuda a situar lo que ocurre antes de recorrer los senderos. Comprender el ciclo resulta más útil que buscar una cifra de pingüinos garantizada.

La luz del atardecer sobre la colonia de pingüinos. / istock

Club VIAJAR y PANGEA pueden ayudarte a encajar Punta Tombo en un viaje por la Patagonia.

Un paseo en el que los animales tienen prioridad

La visita se realiza por recorridos habilitados que permiten observar la colonia sin entrar en sus zonas de nidificación. Si un pingüino cruza, se espera y se le deja espacio. Los senderos de los viajeros atraviesan un lugar donde las aves están criando, de modo que acercarse demasiado, tocar o cortarles el paso altera una actividad esencial.

Conviene caminar despacio y dedicar atención a lo pequeño: la entrada de un refugio, una pareja junto al nido o el regreso de un adulto. La paciencia convierte una visita de fauna en algo más que una colección de fotografías, como en los safaris del sur y el este de África . Las mejores escenas pueden ser discretas y durar apenas unos segundos.

Una viajera recorre un sendero junto a la costa. / istock

El mar patagónico, mucho más que una parada

Puerto Madryn y Trelew sirven como referencias para ampliar el recorrido por esta región. La costa reúne otros espacios de observación, y cada especie tiene su calendario. Elegir los pingüinos como motivo principal ayuda a ordenar el viaje, en lugar de suponer que ballenas, orcas y otras especies estarán presentes a la vez o en cualquier punto del litoral.

También importa dejar tiempo para el paisaje: el viento, las extensiones abiertas y la relación entre la tierra y el Atlántico. La costa invita a mirar a distancia, sin forzar encuentros. Los viajes marinos se disfrutan mejor cuando se conoce qué vida alberga cada lugar, una curiosidad que también guía la exploración de los arrecifes de Mozambique . En Punta Tombo, la atención vuelve siempre al camino del nido al agua.

Acantilados y aguas transparentes en la costa patagónica. / istock

Haz realidad los viajes que siempre has leído en VIAJAR

Cuando empiezas a pensar en un viaje a Argentina, las distancias y las temporadas de fauna pueden complicar la elección. Un equipo que conoce el destino ayuda a priorizar experiencias y ajustar días, desplazamientos y presupuesto. Club VIAJAR se ha unido con PANGEA para que viajes como eres, con una propuesta adaptada a tus intereses y apoyo antes y durante el recorrido.

¿Estás pensando en viajar a Argentina y quieres conocer los pingüinos de Punta Tombo a tu medida? Entra en PANGEA y haz realidad los viajes que siempre has leído en VIAJAR.

El cielo al atardecer sobre una costa rocosa. / istock

Las noticias con enlaces de compra sugieren de forma objetiva e independiente productos y servicios que pueden ser de interés para los lectores. Cuando el usuario realiza una compra a través de los enlaces específicos que aparecen en esas noticias, Prensa Ibérica percibe una comisión.