El puente peatonal más grande del mundo está en plena naturaleza: suspendido a casi 100 metros, en uno de los paisajes más bonitos de República Checa ypor menos de 20 euros
Cuenta con más de 700 metros de largo y un sendero en el que podrás conocer la historia de la zona y su naturaleza.
El de Brooklyn en Nueva York, el Golden Gate en San Francisco, el Tower Bridge en Londres o el de las Cadenas en Budapest son 4 de los puentes más famosos que existen. Sin embargo, ninguno de ellos puede presumir de ser el más largo del mundo. Si quieres saber cuál ostenta ese título, debes visitar República Checa.
Este país europeo posee el puente peatonal más grande del planeta. Se encuentra en la zona de Dolní Morava, muy cerca de la frontera polaca y en la región de Bohemia del Este. Gracias a su privilegiada ubicación, este puente récord se encuentra dentro de uno de los paisajes más bonitos de Europa.
El puente del tiempo
Inaugurado en 2022, el Sky Bridge 721 es el puente colgante peatonal más largo del mundo gracias a sus 721 metros de largo. Solo tiene 120 centímetros de ancho, y su ubicación a casi 100 metros sobre el valle del arroyo Mlýnické údolí y a más de 1100 sobre el nivel del mar hacen que sea uno de los rincones más espectaculares de Centroeuropa.
Para visitarlo, se puede ir a pie o en telesilla, aunque el precio sería bastante más elevado. Si optas por comprar solamente la entrada al puente, has de saber que los precios varían según la fecha, por lo que te recomendamos organizar tu visita con una antelación de al menos un mes. Actualmente, la entrada más barata cuesta aproximadamente 16 euros y sería para visitarlo en marzo.
Si además del turismo de montaña te interesa el senderismo, nada más cruzar el Sky Bridge 721 comienza uno de los caminos más interesantes de la zona: el Sendero Educativo del Puente del Tiempo. Sus aproximadamente 2 kilómetros son una experiencia inmersiva que te transportará a la República Checa de hace casi 100 años y te explicará la historia de la zona y su naturaleza desde entonces hasta hoy en día.
Una ubicación privilegiada
Aparte de su récord mundial, su situación geográfica es otra de las razones por las que este puente es tan visitado. Dolní Morava, donde se encuentra, es un pueblo de montaña muy visitado con turismo activo durante todo el año. Además, en invierno te lo puedes encontrar nevado, lo cual le da un mayor encanto.
Un tobogán de 100 metros
Junto al puente se encuentra Sky Walk, una estructura de 55 metros de altura conocida como el “Sendero de las Nubes” desde la que tendrás unas vistas increíbles de la zona. Además, es una experiencia muy divertida, ya que para regresar podrás bajar por un tobogán de aproximadamente 100 metros en espiral. Según las fechas, podrás visitarlo por 14 euros.
