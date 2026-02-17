El puente peatonal más grande del mundo está en plena naturaleza: suspendido a casi 100 metros, en uno de los paisajes más bonitos de República Checa ypor menos de 20 euros

Si además del turismo de montaña te interesa el senderismo, nada más cruzar el Sky Bridge 721 comienza uno de los caminos más interesantes de la zona: el Sendero Educativo del Puente del Tiempo. Sus aproximadamente 2 kilómetros son una experiencia inmersiva que te transportará a la República Checa de hace casi 100 años y te explicará la historia de la zona y su naturaleza desde entonces hasta hoy en día.