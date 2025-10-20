Así es el puente colgante más largo del mundo: más de diez kilómetros, diez carriles, una vía de tren y dos torres casi tan altas como el Empire State
Acaba de ser inaugurado en una ciudad de China, ¿dónde si no?
Todavía con la resaca de la apertura del puente colgante más alto del mundo, que no es otro que el puente del Gran Cañón de Huajiang (se eleva a 625 metros sobre el río Beipan), China lo ha vuelto a hacer: pulverizar otro récord mundial. Porque suyo es también el puente colgante más largo del mundo. Y acaba de estrenarlo.
Se trata de una estructura que mide más de 10.300 metros, desafiando a este tipo de ingeniería. Porque hasta ahora, el título de puente colgante más largo lo ostentaba un vecino suyo: el Gran Puente del Estrecho Akashi Kaikyō, que une la ciudad de Kobe con la isla de Awaji, en Japón.
Ese puente, que sirve para cruzar uno de los estrechos más transitados a nivel mundial (lo atraviesan unas mil embarcaciones diariamente), fue inaugurado en 1998 con una longitud de 3.911 metros. Muy lejos de los más de diez kilómetros con los que acaba de ser abierto el puente colgante más largo del mundo en China.
Un puente de récord mundial
El puente que acaba de estrenar China es una obra maestra de la ingeniería actual. Las dos torres verticales que lo sustentan miden 350 metros de alto; es decir, son casi tan altas como el Empire State de Nueva York (se quedan solo 30 metros por debajo).
Se trata de una megaestructura que tiene espacio para una autopista para vehículos de hasta seis carriles. Pero no solo eso, sino que por debajo de la autopista, el puente suma una carretera adicional más, con espacio para cuatro carriles más, y hasta una vía de tren por la que circulan convoys a una velocidad de hasta 200 kilómetros por hora.
Dónde está el puente colgante más largo del mundo
Como decimos, este nuevo puente que ya ostenta el de puente colgante más largo del mundo, está en China. Se levanta sobre el río Yangtsé, concretamente en la provincia de Jiangsu, situada en la costa este de China.
Es el Puente Changtai, y su construcción ha conseguido reducir en más de la mitad el tiempo que se tarda en cruzar este río: antes del puente, el trayecto podría demorarse hasta casi una hora y media, mientras que ahora es posible hacerlo en tan solo 20 minutos.
El primer puente colgante del mundo está en España
El nuevo puente de China, el puente Changtai ha batido todos los récords de los puentes actuales, pero no por ello hay que quitar mérito a aquellos primeros puentes que se levantaron en la historia en plena era industrial. Como el puente de Bizkaia que, con sus 164 metros de longitud, puede presumir de ser ¡el primer puente colgante del mundo!
Está en España, y fue inaugurado en 1893 en Portugalete. Aunque más que puente colgante, tal y como lo entendemos hoy, es un puente transbordador, que conecta los dos municipios de Portugalete y Getxo por el aire. Una obra de la ingeniería construida por un discípulo de Eiffel y declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
