Así es el puente colgante más largo del mundo: más de diez kilómetros, diez carriles, una vía de tren y dos torres casi tan altas como el Empire State

Se trata de una megaestructura que tiene espacio para una autopista para vehículos de hasta seis carriles. Pero no solo eso, sino que por debajo de la autopista, el puente suma una carretera adicional más, con espacio para cuatro carriles más, y hasta una vía de tren por la que circulan convoys a una velocidad de hasta 200 kilómetros por hora.