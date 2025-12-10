El puente más bonito del mundo está en una ciudad Patrimonio de la Humanidad: es uno de los pocos habitados del mundo y es del siglo XVIII
Una ciudad sacada de un cuento que, además, es perfecta para una escapada.
Inglaterra está llena de lugares fascinantes como el Big Ben, el Palacio de Westminster o Albert Square. Sin embargo, hay muchos otros que aunque no son tan famosos también merece la pena conocer. Concretamente en el suroeste de la nación, se encuentra una ciudad histórica perfecta para una escapada que no solo tiene uno de los puentes más bonitos del mundo, sino uno de los más peculiares.
Esta ciudad de menos de 100.000 habitantes es una joya del Reino Unido y cuenta con una arquitectura que fue clave para que, en 1987, a la ciudad se le otorgase el reconocimiento de Patrimonio de la Humanidad. Aparte de su famoso puente, en ella podrás encontrar edificios con un estilo georgiano asombroso, unas termas del siglo I y unas calles que parecen sacadas de un cuento.
Un puente con vida
Hablamos de Bath, una ciudad llena de rincones que no puedes perderte. Entre ellos destaca el Puente Pulteney, el cual atraviesa el río Avon y es uno de los únicos puentes habitados del mundo. En él podrás encontrar diferentes tiendas, bares y cafeterías con un encanto extraordinario.
Diseñado por Robert Adam y construido entre 1769 y 1773-74, el Puente Pulteney es uno de los más bonitos del mundo y un lugar imprescindible en tu itinerario debido a su arquitectura georgiana y neoclásica inspirada en el arquitecto Andrea Palladio, quien diseñó obras como el Puente Vecchio en Florencia, el cual es otro de los pocos puentes habitados que existen.
Termas que te transportarán a la Antigua Roma
Aparte de su impresionante puente, si visitas Bath debes conocer sus Termas Romanas, cuyo origen se remonta al siglo IX a.C. con los celtas. Sin embargo, fueron los romanos quienes las hicieron crecer y los principales culpables de su fama actual. La única parte negativa es que no está permitido bañarse en ellas por riesgo de infecciones, por lo que si quieres descansar tendrás que ir al Thermae Bath Spa, el cual utiliza las mismas aguas naturales.
Un lugar de serie
Si visitas Bath es posible que algunos sitios te resulten familiares, lo cual se debe a que la ciudad ha sido escenario de diferentes producciones audiovisuales, siendo un ejemplo de ello Bridgerton, la famosa serie de Netflix. Entre las localizaciones utilizadas están, entre otras, The Royal Crescent, un complejo de 30 casas del siglo XVIII en curva, o las Assembly Rooms, cuatro habitaciones públicas que antiguamente funcionaban como salas de baile.
Además de monumentos impresionantes, la ciudad tiene unas calles antiguas y una naturaleza que te harán sentir en un cuento. Lugares como su centro histórico, el Royal Victoria Park o Prior Park son tres de todos los sitios que no puedes perderte si visitas la ciudad. Bath está llena de rincones por descubrir, por lo que apunta este destino para tu próximo viaje.
