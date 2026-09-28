Algunos de los Pueblos Mágicos más espectaculares de México están en este estado: volcanes, cascadas, cafetales y una iglesia cubierta de flores

Hay muchas formas de viajar a México, pero pocas permiten cambiar tanto de paisaje sin salir de un mismo estado. En Puebla, el recorrido puede empezar contemplando el Popocatépetl detrás de una antigua pirámide y continuar por carreteras que ascienden hacia barrancas, bosques de niebla y cafetales. Por el camino aparecen viveros llenos de flores, conventos del siglo XVI, talleres de vidrio soplado, cascadas entre montañas y mercados donde las tradiciones indígenas siguen muy presentes.

Los 12 Pueblos Mágicos de Puebla permiten seguir esa transformación paso a paso. Cholula y Atlixco mantienen los volcanes en el horizonte; Huejotzingo suma historia; Zacatlán y Chignahuapan abren la puerta a la sierra; y Cuetzalan, Pahuatlán o Xicotepec conducen hacia una Puebla más húmeda, montañosa y rural. Cada pueblo aporta una experiencia distinta y una buena razón para desviarse de la carretera.

El Templo de San Francisco Acatepec es una joya del barroco mexicano del siglo XVIII ubicada en San Andrés Cholula, Puebla. Destaca de forma única por su fachada cubierta por completo con mosaicos de talavera poblana policromada y ladrillo rojo. / Turismo de Puebla

Cholula: una gran pirámide sostiene una iglesia con el Popocatépetl dominando el horizonte

Desde algunos puntos de Cholula, la primera imagen cuesta entenderla. El Santuario de Nuestra Señora de los Remedios aparece en lo alto de una colina verde y, detrás, el Popocatépetl completa el horizonte cuando las nubes lo permiten. Bajo esa vegetación permanece la Gran Pirámide de Cholula, formada por sucesivas etapas constructivas desarrolladas durante siglos.

Subir hasta el santuario permite contemplar en una misma panorámica la historia prehispánica, la arquitectura colonial y uno de los volcanes más conocidos de México. Después merece la pena bajar al centro, recorrer las plazas de San Pedro y San Andrés Cholula y reservar tiempo para comprender una ciudad que fue uno de los grandes centros religiosos de Mesoamérica.

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Atlixco: flores, viveros y fachadas de colores crecen a los pies del Popocatépetl

El volcán continúa acompañando el viaje hasta Atlixco, aunque aquí cambia el primer plano. Viveros, jardines y puestos de plantas recuerdan la relación de la localidad con la floricultura, favorecida por su clima templado. Las buganvillas y fachadas coloreadas van apareciendo mientras se camina por el centro antes de empezar la subida hacia el Cerro de San Miguel.

Desde arriba, el trazado del pueblo se extiende hacia el valle y el Popocatépetl vuelve a imponerse al fondo. En los días despejados, pocos miradores explican mejor la convivencia cotidiana entre los pueblos poblanos y el volcán. Combinar Atlixco y Cholula dentro de una misma etapa permite comprobar cómo un mismo paisaje volcánico da lugar a dos experiencias completamente diferentes.

Atlixco presume de tener "el mejor clima del mundo" gracias a su temperatura templada constante que oscila entre los 8 °C y los 28 °C, ideal para la producción masiva de flores y plantas ornamentales. / Turismo de Puebla

Huejotzingo: un convento del siglo XVI conserva una de las primeras páginas del México virreinal

Huejotzingo cambia las flores por piedra. El antiguo convento franciscano de San Miguel Arcángel introduce al viajero en los primeros años de la evangelización de Nueva España, con una arquitectura sobria, patios, capillas y espacios que ayudan a entender la importancia de esta región durante el siglo XVI.

Entrar en el convento permite pasar del México prehispánico de Cholula a uno de los grandes testimonios de los comienzos del periodo virreinal en Puebla. Huejotzingo suma además otra tradición muy distinta: su carnaval, celebrado cada año con comparsas y trajes que representan episodios históricos y forman parte de la identidad local.

El Ex Convento de San Miguel Arcángel en Huejotzingo, Puebla, es uno de los cuatro primeros monasterios franciscanos del siglo XVI en México. Declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, destaca por su arquitectura estilo fortaleza medieval y un valioso retablo plateresco atribuido a Simón Pereyns / Turismo de Puebla

Zacatlán: manzanos, barrancas y niebla anuncian la entrada a la Sierra Norte

La carretera empieza a ganar altura y el paisaje se vuelve más verde antes de llegar a Zacatlán. Los manzanos rodean parte del municipio y explican la tradición local de sidras, zumos y productos elaborados con esta fruta. Después aparecen las barrancas, profundas y cubiertas de vegetación, que cambian por completo la escala del recorrido.

En Zacatlán, la Sierra Norte empieza a sentirse en los miradores, en los bosques y en una niebla capaz de cubrir el paisaje en pocos minutos. Muy cerca, el Valle de Piedras Encimadas permite caminar entre grandes formaciones rocosas modeladas por la erosión, mientras que en el centro el reloj floral y los talleres de relojería recuerdan otra de las especialidades históricas de la localidad.

Zacatlán, Puebla, es conocido como el "Pueblo de los Relojes" porque ahí se fundó en 1918 Relojes Centenario, la primera fábrica de relojes monumentales de América Latina. / Turismo de Puebla

Chignahuapan: los talleres donde las esferas de Navidad se siguen soplando y pintando a mano

En Chignahuapan, una esfera navideña pasa por muchas manos antes de llegar a un árbol. El vidrio se calienta y se sopla, después se platea, se pinta y finalmente se decora con pequeños detalles. Entrar en uno de los talleres permite ver un proceso artesanal que ha convertido al pueblo en uno de los grandes centros productores de esferas de México.

Durante los meses previos a Navidad, Chignahuapan se llena de color y permite ver cómo miles de piezas se producen y decoran en pequeños talleres familiares. La laguna y las aguas termales completan una parada que puede disfrutarse durante todo el año, aunque octubre, noviembre y diciembre añaden un ambiente especialmente vinculado a su tradición más conocida.

Chignahuapan es un Pueblo Mágico ubicado en la Sierra Norte de Puebla, mundialmente conocido como el pueblo de la "eterna Navidad" debido a su masiva producción artesanal de esferas navideñas. Su nombre proviene del náhuatl y significa "sobre las nueve aguas" / Turismo de Puebla

Tetela de Ocampo: cascadas y montañas rodean uno de los pueblos más tranquilos de la sierra poblana

Tetela de Ocampo marca otra transición. Las carreteras se estrechan entre montañas y los alrededores empiezan a ganar protagonismo frente al propio casco urbano. Aquí el viaje invita a buscar miradores, caminar por senderos y acercarse a cascadas que aparecen entre el relieve de la Sierra Norte.

Tetela recompensa a quien reserva tiempo para salir del pueblo y adentrarse en un paisaje de barrancas, bosque y montaña. También conserva una historia estrechamente ligada a la defensa de Puebla durante la intervención francesa, una dimensión que ayuda a entender el peso que las comunidades serranas tuvieron en episodios clave del siglo XIX mexicano.

Cascada de Aconco, Tetela de Ocampo / Turismo de Puebla

Tlatlauquitepec: el Cerro Cabezón y una cascada de 80 metros convierten la parada en territorio de aventura

El Cerro Cabezón aparece dominando el paisaje antes de llegar a Tlatlauquitepec. Sus paredes de roca y bosques permiten organizar caminatas y actividades de aventura, mientras que en los alrededores se esconden cuevas, senderos y saltos de agua.

Una de las excursiones más interesantes conduce hasta la cascada de Puxtla, rodeada de vegetación y con una caída cercana a los 80 metros. Aquí el viaje cambia las plazas y conventos por senderos, puentes, roca y agua en plena Sierra Nororiental. Club VIAJAR y PANGEA recomiendan reservar tiempo para explorar los alrededores, porque gran parte de lo que hace especial a Tlatlauquitepec está fuera de sus calles principales.

Cuetzalan: cafetales, cascadas y cultura nahua entre montañas cubiertas de niebla

En Cuetzalan, la humedad forma parte del paisaje. Se nota en las fachadas, en las calles empedradas y en la vegetación que cubre las laderas alrededor del pueblo. El café crece en estas montañas y acompaña buena parte de la experiencia, desde las fincas hasta las pequeñas cafeterías del centro.

Cuetzalan reúne en pocos kilómetros cafetales, cascadas, grutas, mercados y una cultura nahua que sigue presente en la vida cotidiana. Un domingo permite coincidir con el mercado y observar cómo llegan productores y comunidades de los alrededores. También merece la pena acercarse a Yohualichan, asentamiento prehispánico vinculado culturalmente con El Tajín, y pasar al menos una noche para disfrutar del pueblo cuando baja la afluencia del día.

Cuetzalan del Progreso, ubicado en la Sierra Norte de Puebla, es considerado uno de los Pueblos Mágicos más fascinantes y con mayor arraigo indígena de México. El nombre Cuetzalan proviene del náhuatl y significa "lugar donde abundan los quetzales". / Turismo de Puebla

Teziutlán: la niebla forma parte del paisaje en la puerta de la Sierra Nororiental

Teziutlán recibe al viajero entre montañas húmedas y cambios rápidos de tiempo. Las nubes pueden bajar hasta cubrir parte de la ciudad y, minutos después, abrirse para mostrar el relieve de la sierra. Su carácter urbano resulta diferente al de otros Pueblos Mágicos de la ruta y aporta mercados, arquitectura y una gastronomía muy ligada a la montaña.

La llamada Perla de la Sierra se disfruta especialmente cuando la niebla entra entre sus calles y recuerda que el clima aquí forma parte de la experiencia. Los tlayoyos, elaborados con masa de maíz y rellenos tradicionalmente de alverjón u otros ingredientes, son una buena forma de acercarse a la cocina local antes de continuar hacia las zonas más rurales de la sierra.

La Cascada La Ventana en Teziutlán, Puebla, es un atractivo ecoturístico de 7 metros de altura. Se ubica en el Rancho El Breñal dentro de la comunidad de Ahuata. Su nombre se debe a que, al mirar a través de su cortina de agua, se observa otra pequeña cascada vecina / Turismo de Puebla

Xicotepec: el café pasa de la planta a la taza entre montañas cubiertas de vegetación

En Xicotepec, una taza de café puede convertirse en una excursión completa. Las fincas de los alrededores permiten caminar entre cafetos, conocer cómo se recolecta el fruto y seguir las diferentes etapas hasta el tostado. El paisaje montañoso explica rápidamente por qué el cultivo forma parte de la identidad de esta zona.

Visitar una finca permite entender todo lo que ocurre antes de que el café llegue a la taza y conecta directamente el viaje con el territorio. En el pueblo, la Xochipila conserva un importante significado ceremonial, mientras que los miradores sobre las montañas ayudan a situar Xicotepec dentro de una Sierra Norte cada vez más verde.

Para subir a la Cruz Celestial en Xicotepec de Juárez, Puebla, popularmente conocido como la "Muralla China Mexicana", tienes que recorrer entre 746 y 750 escalones sobre un sendero empedrado. / Turismo de Puebla

Huauchinango: presas, bosques y cafetales muestran una de las caras más verdes de Puebla

El camino hacia Huauchinango continúa entre cerros cubiertos de vegetación. La presencia del agua aumenta y aparecen presas, ríos y zonas de bosque que cambian otra vez el paisaje. La presa de Tenango ofrece una de las mejores escenas de los alrededores cuando las montañas se reflejan sobre la superficie y las nubes quedan bajas sobre el valle.

Huauchinango muestra una Puebla de agua, bosque y cafetales muy alejada del paisaje volcánico con el que comenzó el recorrido. También aquí las visitas a productores de café permiten conocer la actividad agrícola de la región, mientras que sus flores adquieren especial protagonismo durante la tradicional Feria de las Flores.

El Carnaval de Huauchinango es una tradicional y alegre festividad en la Sierra Norte de Puebla, México, que marca el inicio de la Cuaresma. Las calles se llenan de color, música y las emblemáticas comparsas de "huehues", quienes compiten y bailan con trajes típicos de diablos, la rubia y los acaxales / Turismo de Puebla

Pahuatlán: el papel amate todavía se fabrica a mano en una comunidad otomí de la sierra

El recorrido termina en una zona de cerros, cafetales y comunidades indígenas. Cerca de Pahuatlán se encuentra San Pablito, donde familias otomíes continúan elaborando papel amate a partir de la corteza de determinados árboles mediante técnicas transmitidas durante generaciones.

Entrar en un taller permite observar cómo las fibras se colocan sobre una superficie y se golpean repetidamente hasta formar una hoja. En San Pablito, el papel amate continúa siendo una tradición viva y una de las mejores formas de acercarse a la cultura otomí de Puebla. El viaje puede completarse con café de la región, bordados y caminatas por un paisaje donde la Sierra Norte alcanza una de sus expresiones culturales más interesantes.

El Carnaval de Pahuatlán, en Puebla, es una fiesta tradicional de la Sierra Norte que mezcla la cultura otomí y nahua. Destaca por los batallones de huehues (viejos) que bailan por las calles con máscaras de madera o papel amate para celebrar la vida y la historia loca / Turismo de Puebla

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Recorrer los Pueblos Mágicos de Puebla exige elegir bien el orden y el tiempo dedicado a cada zona. Cholula, Atlixco y Huejotzingo permiten concentrar volcanes, arqueología y patrimonio en distancias relativamente cortas, mientras que la Sierra Norte necesita jornadas más pausadas por sus carreteras de montaña y por todas las experiencias que aparecen fuera de los cascos urbanos.

Diseñar un itinerario a medida permite combinar los pueblos que mejor encajen con tus intereses, dedicar más tiempo a cafetales, cascadas, talleres artesanos o mercados y enlazar Puebla con una ruta más amplia por México sin convertir el viaje en una sucesión de paradas rápidas.

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Puebla, en México / Unsplash / Gustavo Bueno

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