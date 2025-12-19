El pueblo que vive 110 días de completa oscuridad todos los años: es la zona habitada más septentrional del planeta y está prohibido morirse o ser enterrado allí

Desde Longyearbyen parten actividades tan singulares como paseos con huskies árticos, organizados por una empresa respetuosas con el entorno, o excursiones de senderismo, aunque está terminantemente prohibido salir del pueblo sin un guía experto, ya que en este territorio hay más osos polares –sí, como en el libro de Pullman– que personas. También se puede visitar el exterior de la Bóveda Global de Semillas de Svalbard, donde se custodia la mayor reserva de material genético de cultivos del mundo, con casi un millón de muestras procedentes de prácticamente todos los países.