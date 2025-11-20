El pueblo con noches de hotel a 75 euros que es el más bonito del mundo en Navidad: se ven auroras boreales, está la casa de Papá Noel y se puede cruzar el Círculo Polar Ártico
No hay nada más navideño que la nieve, los renos y Papá Noel, y este pueblo finlandés cumple con todo.
Cuando llega la Navidad, todo se llena de ilusión. Cada rincón se ilumina y parece que las personas se vuelven algo más humanas. Giramos las bolas de nieve y esperamos a que ese paisaje aparezca a través de nuestra ventana, que todo se cubra de un precioso manto blanco para sentir la Navidad aún más cerca. Aunque se asocie a esta época del año, ver la nieve no es tan común en todas partes del mundo, pero sí en uno de los pueblos más mágicos de Europa.
Allí es donde nace la Navidad para muchos, pues es donde Papá Noel o Santa Claus trabaja y descansa, donde se encuentra su casa, la de su mujer y su taller. Si Estrasburgo en Francia se considera el pueblo de la Navidad, Rovaniemi en Finlandia es el de Papá Noel, un lugar donde la magia de la Navidad está presente todo el año. Laponia es su lugar de nacimiento y aún hoy sigue llenando las casas de alegría cada año. Allí es donde viajamos hoy.
La magia del Pueblo de Papá Noel
Al llegar al Pueblo de Papá Noel es como si se entrara directamente en las páginas de un cuento. No es algo fascinante únicamente para los niños, sino que personas de todas las edades sienten una emoción indescriptible cuando lo pisan por primera vez. Tal y como se puede leer en su web oficial, "nos recuerda un mundo lleno de cuentos de hadas e historias donde todos somos bienvenidos, no solo los niños".
La Oficina de Papá Noel está abierta durante todo el año, su entrada es gratuita y allí se puede ver trabajando durante todo el año al anciano junto a los elfos que le ayudan. Lo mismo ocurre en su Casa de Navidad roja, el lugar en el que recibe a los viajeros que pasan por allí para charlar o pasar un rato con él. Al lado está la cabaña navideña de la señora Noel, junto a la Academia de los Elfos, donde aprenden las antiguas sabidurías y oficios élficos.
Los renos también están allí, como no podía ser de otra manera, y pueden conocerse de diferentes maneras. Una de ellas es disfrutando de paseos en trineo tirados por estos animales, otra es acercándose a los Animales de Papá Noel, un entorno rústico donde conviven renos, alpacas, ovejas, cabras, burros, conejos y algunas aves. O bien visitando la granja privada de renos y huskies que se encuentra en el pueblo de Rovaniemi.
Cartas desde el Círculo Polar Ártico
Además, desde la Oficina Principal de Correos se pueden redactar cartas a quien el visitante prefiera y enviarlas desde allí mismo con el matasellos del Círculo Polar Ártico, un recuerdo que pocas personas pueden presumir de tener. El Círculo Polar Ártico es un lugar repleto de encanto, fascinante para quienes lo visitan y un sueño para los que todavía no lo han hecho. Desde Rovaniemi se puede cruzar la línea invisible que marca la latitud más meridional e incluso obtener un certificado que lo acredite.
En este lugar, el Sol puede permanecer prácticamente estático durante 24 horas, creando fenómenos que se conocen como Sol de Medianoche en verano y Noche Polar 'Kaamos' en invierno. A solo ocho kilómetros del Pueblo de Papá Noel y muy bien señalizado se encuentra ese límite y la Cabaña Roosevelt, el primer edificio del Círculo Polar Ártico que se construyó en 1950 para recordar la visita de Eleanor Roosevelt. Aunque no es un alojamiento, hay otros muchos en el pueblo que pueden encontrarse desde 75 euros.
Es también un paraíso de los cazadores de auroras boreales, ya que su ubicación permite que puedan observarse de una manera muy clara y podría decirse que fácil. Según cuenta la leyenda, una aurora boreal se crea cuando un zorro corre por las colinas de Laponia y arroja chispas al cielo, coloreando la luz que aparece en él. La mejor época para verlas es en otoño y al final del invierno, así que aún estás a tiempo para hacer una visita el lugar donde siempre es Navidad.
