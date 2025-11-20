El pueblo con noches de hotel a 75 euros que es el más bonito del mundo en Navidad: se ven auroras boreales, está la casa de Papá Noel y se puede cruzar el Círculo Polar Ártico

La Oficina de Papá Noel está abierta durante todo el año, su entrada es gratuita y allí se puede ver trabajando durante todo el año al anciano junto a los elfos que le ayudan. Lo mismo ocurre en su Casa de Navidad roja, el lugar en el que recibe a los viajeros que pasan por allí para charlar o pasar un rato con él. Al lado está la cabaña navideña de la señora Noel, junto a la Academia de los Elfos, donde aprenden las antiguas sabidurías y oficios élficos.