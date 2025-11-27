El pueblo medieval donde es verano todo el año: una ciudad amurallada, con catedral y uno de los atardeceres más bonitos del Mediterráneo
Su belleza medieval es impresionante y se considera uno de los pueblos medievales mejor conservados de Europa.
La sensación de vivir en un eterno verano va mucho más allá de la temperatura. Pasa también por los paisajes, la tranquilidad que transmite un lugar e incluso su historia. Es prácticamente imposible huir del invierno sin salir del hemisferio norte, pero hay destinos de Europa en los que todavía se respira el verano, como en la conocida como la Ciudad del Silencio, un sobrenombre que se ha ganado a fuerza de calma, intimidad y tener los atardeceres más bonitos del Mediterráneo.
Además de ser uno de los pueblos más tranquilos de Europa, es una de las ciudades medievales amuralladas mejor conservadas del continente. Hablamos de Mdina, situada en pleno corazón de Malta. Desde el siglo XII, es el lugar donde tradicionalmente han residido las familias más nobles del país. De ahí la monumentalidad de sus casas, conventos, museos, palacios, cafés y monasterios, que se reparten por sus estrechas callejuelas.
Su fundación se remonta al año 700 a.C., cuando los fenicios ocupaban la zona. Aunque hoy sea una completa desconocida, hasta 1530 era la capital de la isla, debido a su ubicación estratégica en una colina lejos del mar. Tras los fenicios y los romanos, que la bautizaron como Melite (Ciudad de la Miel) por la cantidad de colmenas que había; llegaron los árabes, que se encargaron del trazado de las calles y ponerle el nombre de Mdina, y los Caballeros de la Orden.
Edificios medievales con tintes árabes y romanos
Estos últimos fueron quienes se encargaron de construir casi todos los edificios que hoy siguen en pie. Uno de los más llamativos es la Catedral de San Pablo, una iglesia de arquitectura medieval y barroca que lleva el nombre del apóstol que, según se cuenta, naufragó en Malta en el año 60 d.C. y expandió el cristianismo por allí. Fue erigida por los Caballeros de la Orden y reconstruida en 1705 tras verse dañada a causa de un terremoto.
El Palacio de Vilhena es otra de las grandes construcciones del pueblo maltés y el primero que se encuentra después de atravesar la Puerta de Mdina también conocida como Puerta de Vilhena, de 1724, cuya parte trasera está ornamentada con relieves de San Pubilo, San Pablo y Santa Águesa, patronos de Malta. Pero quizá el palacio más atractivo sea el Palazzo Falson, el edificio medieval mejor conservado de todo el país que alberga una colección de antigüedades.
La Piazza Mesquita o el Convento de los Carmelitas con seis capillas e impresionantes frescos, son otros dos ejemplos de la belleza arquitectónica que hay en el interior de la fortaleza de Mdina, que es un atractivo en sí mismo. La levantaron los árabes en el año 880; en la década de 1540 se construyeron dos bastiones que quedaron dañados por el terremoto de Sicilia de 1693; en 1724 se reconstruyó, añadiendo la Puerta de Vilhena, y se llenó el foso de árboles.
Viaje al universo de 'Juego de Tronos'
El carácter medieval de Mdina atrae a cientos de visitantes y también llamó la atención de los productores de la afamada serie 'Juego de Tronos'. En la ficción es tan importante como lo fue en la vida real, pues se utilizó como escenario para representar la capital de Poniente. Además, su puerta de acceso es la entrada a Desembarco del Rey, en la Piazza Mesquita está el burdel de Meñique y es el lugar donde luchas Ned Stark y Jamie Lannister.
No fue la única localización de Malta, pues también grabaron en espacios como la Ventana Azul de Gozo, el Fuerte Manoel en Manoel Island, el Fuerte Ricasoli en Kalkara, el palacio y los jardines de San Antón en Attard, los acantilados de Dingli en Mtaleb o el Convento de Santo Domingo en Rabat. Al ser Mdina un pueblo pequeño -cuenta con unos 300 habitantes-, es recomendable hacer otras visitas como estas localizaciones que transportan al viajero a otro universo.
