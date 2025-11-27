El pueblo medieval donde es verano todo el año: una ciudad amurallada, con catedral y uno de los atardeceres más bonitos del Mediterráneo

La sensación de vivir en un eterno verano va mucho más allá de la temperatura. Pasa también por los paisajes, la tranquilidad que transmite un lugar e incluso su historia. Es prácticamente imposible huir del invierno sin salir del hemisferio norte, pero hay destinos de Europa en los que todavía se respira el verano, como en la conocida como la Ciudad del Silencio, un sobrenombre que se ha ganado a fuerza de calma, intimidad y tener los atardeceres más bonitos del Mediterráneo.