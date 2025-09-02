El pueblo medieval que ha vuelto a la vida gracias a sus vecinos: ha sido reconstruido piedra a piedra

Pero si hay algo que simboliza a la perfección el éxito de la reconstrucción, es el resurgir del castillo que vigila desde lo alto de la peña de Agache: es el monumento más relevante de Saint-Montan. Fue construido en el siglo XI a modo de bastión defensivo y, en el siglo XVIII, se expandió hacia lo alto incorporando más edificios. Ha presenciado terribles guerras religiosas del siglo XVI, sus murallas resistieron hasta que, poco a poco, cayeron en el olvido. Las escaleras de piedra que ascienden hasta él muestran unas vistas del paisaje montañoso dignas de admiración. La primavera es la mejor época para disfrutar del castillo, se transforma en un evento medieval con mercadillo, actividades, espectáculos y hasta combates medievales.