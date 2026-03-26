El pueblo medieval más espectacular de Francia parece suspendido sobre un acantilado: tiene castillos, callejuelas de piedra y vistas al valle del Dordoña

No se trata tan solo de un importantísimo lugar de peregrinación cristiana; Rocamadour es también un tesoro arquitectónico muy digno de ser descubierto. En la parte inferior del acantilado que conforma el imponente perfil de la villa, alrededor de la explanada en la que termina la Gran Escalera, se encuentra el Santuario de Rocamadour, que concentra gran parte de los edificios religiosos del pueblo. El más importante de estos es la Basílica de San Salvador, cuya construcción, iniciada en el siglo XIII e integrada en la roca del acantilado, combina elementos románicos y góticos. En su cripta, además, descansan los restos de San Amador.