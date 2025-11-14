El pueblo medieval más bonito del mundo está a dos horas de España: casitas de piedra entre colinas verdes y una preciosa iglesia medieval
Está en una de las zonas más encantadoramente bonitas y ancestrales de Inglaterra.
Bonito, tranquilo, acogedor, auténtico y muy ancestral. Hay un precioso destino a poco más de dos horas (en avión) desde España que reúne todos estos adjetivos a la vez, un pueblito de cuento que apenas suma 350 habitantes y que parece haberse detenido en el tiempo. Visitarlo es casi como viajar a un pasado medieval totalmente remoto. Y eso nos encanta.
Está en el corazón de Inglaterra, en el condado de Wiltshire. Al noreste de Londres, a medio camino entre Oxford y Bristol, y muy cerca de la preciosa localidad de Bath, la histórica ciudad de Inglaterra famosa por su tradición termal, su arquitectura típicamente georgiana, su abadía medieval y sus templos del siglo XVIII.
Resulta casi increíble que un pequeño pueblo rodeado de ciudades con tanta historia y tradición, pueda hacerle sombra por su belleza y singularidad. Es la magia de los Costwolds, la región más bonita y pintoresca de la campiña inglesa.
Es uno de los pueblos más bonitos del mundo
Ahí es donde se encuentra Castle Combe, uno de los pueblos más bonitos del mundo. Y le sobran los motivos para serlo. Rodeado de un bosque, asoman sus casitas de piedra y entramados de madera, con tejados de cubierta vegetal, mayoritariamente de paja, que parecen recién salidas de un cuento. Pero son reales.
Llevan ahí desde hace siglos, como su pub, The White Hurt, levantado en el siglo XIV. Es, junto al río que atraviesa el pueblo y el puente medieval que lo cruza, uno de los grandes emblemas de Castle Combe (sale en todas las fotos). Pasear por sus calles principales es sencillamente imprescindible: hileras de casas tradicionales con las copas de los árboles de fondo. No hay foto mejor.
La calle más bonita
De las dos calles principales, West Street es probablemente la más bonita. Por las casas, y porque es la que lleva hasta The Manor House, el gran hotel de lujo que nadie se espera encontrar en este minúsculo pueblo. Una construcción totalmente singular, de tejados a dos aguas y fachada de piedra envejecida por el paso del tiempo y la humedad del entorno, levantada en el siglo XIV.
En invierno el aspecto es decadente, pero en primavera, el verde de la enredadera se apodera de la fachada creando una cubierta vegetal fresca y luminosa a la que es prácticamente imposible resistirse. Como su desayuno, un placer al alcance de cualquiera (estés o no alojado).
De la plaza a la iglesia medieval
Es tan pequeño que resultará prácticamente imposible perderse por este pueblo con encanto. Pero hay un par de direcciones que sí o sí hay que visitar: desde su iglesia medieval, Sant Andrew, levantada en el siglo XIII y que conserva un precioso cementerio con aspecto de jardín inglés.
Y la plaza del Mercado, que es en realidad la confluencia de las dos calles principales (y únicas) del pueblo, y el lugar donde se encuentra la iglesia. Por cierto, en el interior se esconde el reloj sin rostro, considerado como uno de los relojes medievales más antiguos de Inglaterra que todavía sigue en uso. Y es que todo en este pueblo es una sorpresa constante.
