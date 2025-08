Castillos, montañas y quesos: el encantador pueblo suizo oculto entre los Alpes donde nació un queso que todos hemos probado

Y es que, por si no te has dado cuenta, Gruyères no solo entra por los ojos, también se cuela por el olfato. Basta cruzar la puerta de La Maison du Gruyère para entender que aquí el queso no es solo un producto, sino que forma parte de su personalidad. En este pequeño templo de la tradición local uno descubre los secretos de la receta que ha pasado de generación en generación. El silencio con el que los visitantes observan el proceso solo se rompe cuando llega el momento más esperado; la degustación.