El pueblo italiano que nació de un monstruo marino y se ha convertido en una maravilla mitológica del mar Tirreno

Caminar por sus estrechas calles empedradas es como retroceder en el tiempo. No hay coches, ni ruido, solo el sonido del mar, las gaviotas y algún que otro pescador remendando redes o descargando el pescado fresco del día. Pequeñas trattorias se asoman discretamente entre las casas, ofreciendo platos tradicionales como el pez espada, el gran protagonista de la gastronomía local, con preparaciones tan sencillas pero deliciosas como en un bocadillo. Scilla, de hecho, es famosa por su pesca del pez espada, una tradición que se remonta a siglos atrás y que sigue vigente.