El pueblo que no tiene ni una casa nueva desde el siglo XVII: está considerado como el pueblo más bonito de toda Inglaterra

Además de varios pubs y pequeños restaurantes, así como algunas posadas y casitas de campo disponibles para los visitantes, en Castle Combe se encuentra el Manor House, un hotel de 5 estrellas (con un restaurante con estrella Michelin). Su edificio es uno de los más antiguos y conocidos del pueblo, pues fue construido hace más de 600 años. Cuenta con un total de 48 habitaciones, y está rodeado por más de 140 hectáreas de jardines, en los que destaca la Secuoya Gigante.