El pueblo más bonito de Europa para Semana Santa es un completo desconocido: noches de hotel a 60 euros, vuelos a 70 y está repleto de canales

Esta localidad del norte de Europa es mundialmente conocida por su cerámica azul.
Semana Santa está a la vuelta de la esquina, y llega ese momento en que las familias van decidiendo sus destinos deseados para hacer una escapada. Las opciones son infinitas: ciudades que mezclan historia y modernidad, destinos de costa donde relajarse con el sonido de las olas, pueblos de montaña para desconectar y perderse en el entorno, …
En el norte de Europa, situada al lado de Rotterdam, se extiende una pequeña ciudad repleta de canales que es ideal para visitar durante las vacaciones de Semana Santa, cuando el frío ya no aprieta tanto y apetece más pasarse largas horas recorriendo las calles y destapando sus secretos.
Ciudad universitaria
Ubicada entre La Haya y Rotterdam, la pequeña ciudad de Delft, con una población que ronda los 100 mil habitantes, es especialmente conocida por ser la sede de la Universidad Tecnológica de Delft, uno de los centros de enseñanza de mayor prestigio de todo el continente. Fue también el hogar de Vermeer, uno de los artistas más representativos de la época barroca.
Pero el verdadero encanto de la ciudad recae en dos elementos: sus canales, los cuales se pueden recorrer con facilidad, y la famosa Delfts blauw, la cerámica azul de Delft que toma inspiración de la cerámica china. En la Royal Delft, la única fábrica de cerámica azul que permanece en activo en la ciudad, el visitante descubre la tradición centenaria de la fabricación artesanal de la cerámica a través de una visita que incluye tanto audio guía como una demostración. A la salida de la fábrica también se puede comprar alguna pieza.
Las paradas más imprescindibles de la ciudad son sus dos icónicas iglesias. La Oude Kerk (Iglesia Vieja) data de principios del siglo XIII y es una verdadera joya gótica. Uno de los emblemas de la ciudad, destaca por su torre de 75 metros de altura, la cual está ligeramente inclinada, y por su interior, iluminado por las impresionantes vidrieras de sus muros y donde se halla la tumba de Vermeer. Por otro lado, la Nieuwe Kerk (Iglesia Nueva) data de finales del siglo XIV y destaca por su imponente campanario, que supera los 100 metros de altura. En su interior, además, descansan los restos de la gran mayoría de miembros de la familia real.
A la puerta de la Iglesia Nueva se extiende la Grote Markt (Plaza del Mercado), centro neurálgico de la ciudad y rodeada de importantes edificios, donde destaca el Ayuntamiento, deslumbrante edificio renacentista del siglo XVIII. Además de contar con cantidad de terrazas donde pararse a tomar un café o una cerveza después de estar explorando la ciudad todo el día, la plaza es el lugar donde se celebra, cada jueves, el mercado semanal.
Vestigio importante de la época medieval de Delft es la Oostpoort (Puerta del Este), datada del siglo XV y la única de todas las que había repartidas por la ciudad que todavía se conserva. Compuesta por dos torres puntiagudas y un puente levadizo, la puerta ofrece unas encantadoras vistas al canal. No solo maravilla por su exterior, construido con ladrillos a vista; el interior alberga una pequeña galería de arte.
Por último, algo que sí o sí hay que ver si viajas a Holanda, el Molen de Roos (Molino de Roos) es uno de los pocos molinos urbanos que siguen funcionando en Países Bajos. Construido a finales del siglo XVII, en sus inicios se usaba para moler el maíz. Tras muchos trabajos de restauración, actualmente el molino está abierto al público para visitas, momento en que se aprovecha para ponerlo en funcionamiento; a la salida se puede comprar la harina que produce, además de productos como pan y galletas producidos con ésta.
La estada en la ciudad
Para llegar a Delft necesitas volar primero hasta el aeropuerto de Rotterdam-La Haya, para después hacer un trayecto de una media hora en autobús hasta Delft. Al tratarse de un aeropuerto más pequeño, no son tantas las aerolíneas que vuelan hasta este aeropuerto, pero puedes encontrar billetes a unos 70€ por persona directos desde Barcelona con la compañía Transavia Airlines. En cuanto al alojamiento, son muchos los hoteles y hostales entre los que elegir; pero fácilmente podrás encontrar hoteles a unos 60€ la noche.
