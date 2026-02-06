El pueblo más bonito de Europa para Semana Santa es un completo desconocido: noches de hotel a 60 euros, vuelos a 70 y está repleto de canales

Las paradas más imprescindibles de la ciudad son sus dos icónicas iglesias. La Oude Kerk (Iglesia Vieja) data de principios del siglo XIII y es una verdadera joya gótica. Uno de los emblemas de la ciudad, destaca por su torre de 75 metros de altura, la cual está ligeramente inclinada, y por su interior, iluminado por las impresionantes vidrieras de sus muros y donde se halla la tumba de Vermeer. Por otro lado, la Nieuwe Kerk (Iglesia Nueva) data de finales del siglo XIV y destaca por su imponente campanario, que supera los 100 metros de altura. En su interior, además, descansan los restos de la gran mayoría de miembros de la familia real.