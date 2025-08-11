El pueblo costero francés en el que veraneaba Marcel Proust donde se inspiró 'En busca del tiempo perdido'
La memoria empieza, a veces, en un andén.
En el verano de 1907, Marcel Proust desembarcó en la estación de Cabourg, un pequeño pueblo costero de Normandía, en el departamento de Calvados, a unos 200 kilómetros al oeste de París. Desde la estación parisina de Saint-Lazare, tomaba el tren que hacía varias paradas, entre ellas Caen y Dives-sur-Mer, antes de llegar a su destino. Cabourg, con su playa de arena fina y su paseo marítimo, era entonces un refugio para la burguesía francesa, que huía del bullicio de la capital en busca de aire fresco y tranquilidad.
Proust se alojaba en el Grand Hôtel, ubicado en la avenida de la Mer, número 27, frente al mar. Construido en 1907, el hotel destacaba por su arquitectura elegante, con grandes ventanales y una terraza desde donde se podía contemplar el Canal de la Mancha. En la habitación 414, situada en el último piso, Proust escribía y descansaba. Era un lugar que combinaba el aislamiento y la inspiración, dos necesidades esenciales para el escritor, que padecía asma y problemas de sueño.
Durante esos veranos, Proust dictaba sus primeras obras y tomaba apuntes para lo que se convertiría en À la recherche du temps perdu (En busca del tiempo perdido), su obra maestra. El paisaje de Cabourg y su ambiente social se convirtieron en el modelo para Balbec, la ciudad ficticia que aparece en varias partes de la novela. El paseo marítimo, las playas, los hoteles y hasta los personajes que frecuentaban el lugar fueron transmutados en ficción, pero con un realismo minucioso.
El rastro de Marcel Proust en el Cabourg de hoy
La estación de tren de Cabourg, hoy una pequeña parada sencilla sin edificio principal, era en aquel entonces un símbolo de llegada y partida, el umbral hacia un mundo que Proust abordaba como un espacio de tiempo detenido. El propio autor entendía el viaje en tren como una transición entre la realidad y la memoria, entre el presente y el pasado.
El Promenade Marcel Proust, que recorre casi cuatro kilómetros frente al mar, recuerda hoy la presencia constante del escritor en el pueblo. Cerca del hotel, una placa conmemorativa en francés e inglés señala que aquí se gestaron los primeros pasos de su monumental obra.
Aunque la tecnología y el turismo han cambiado mucho desde entonces, el espíritu de aquel verano permanece. Cabourg sigue siendo un lugar donde la luz, el viento y el mar moldean el tiempo, que se sigue perdiendo, y seguimos buscándolo.
