El pueblo costero francés en el que veraneaba Marcel Proust donde se inspiró 'En busca del tiempo perdido'

En el verano de 1907, Marcel Proust desembarcó en la estación de Cabourg, un pequeño pueblo costero de Normandía, en el departamento de Calvados, a unos 200 kilómetros al oeste de París. Desde la estación parisina de Saint-Lazare, tomaba el tren que hacía varias paradas, entre ellas Caen y Dives-sur-Mer, antes de llegar a su destino. Cabourg, con su playa de arena fina y su paseo marítimo, era entonces un refugio para la burguesía francesa, que huía del bullicio de la capital en busca de aire fresco y tranquilidad.