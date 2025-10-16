El pueblo más bonito del mundo en Navidad: organiza seis mercadillos navideños, entre calles medievales y preciosas casitas de cuento
Lo de Alsacia en Navidad es de otro nivel: nada se puede comparar al ambiente de adviento en esta región de Francia.
Entre los destinos favoritos para viajar en Navidad siempre hay uno que sobresale por encima de los demás. Y es que, a lo mejor no descubrimos nada nuevo, pero es inevitable recomendar poner rumbo a Francia cuando llega el invierno.
Allí, en el sureste del país, hay una región que brilla con luz propia. Dicho en el sentido más literal de la expresión. Alsacia, esa región vinícola famosa por sus paisajes de grandes extensiones de viñedos, en la que asoman pueblos medievales con encanto que parecen haber salido de un cuento.
Casas con entramados de madera y fachadas de vivos colores, flores en los balcones y calles empedradas. Tan genuinamente irresistibles que parecen un decorado, como si no fueran reales. Pero lo son. Y en Navidad lo dan todo.
La ciudad más antigua de Alsacia
Colmar es una de las ciudades más antiguas de la pintoresca región de Alsacia. Pero también es una de las más vibrantes y sobrecogedoramente irresistibles. Su centro urbano de innegable carácter medieval, está perfectamente conservado: puentes de madera con siglos de historia, canales navegables, palacetes y hasta barrios góticos en los que todavía pervive el carácter gremial de la época.
Todo ello hace que, de todas las preciosas ciudades de Alsacia, sea la más visitada. No es de extrañar que se la considere la gran joya de la región. Sucede también en invierno, cuando enciende sus luces de la Navidad: y si Colmar parece un pueblo de cuento durante todo el año, en el periodo navideño es pura magia.
El pueblo más bonito de la Navidad
Toda la ciudad se engalana durante la Navidad. No hay fachada sin decoración ni lucecitas, más allá de las que rodean la zona de su tradicional mercadillo de Navidad. Mejor dicho, mercadillos, en plural, porque Colmar organiza seis en realidad.
Se sitúan en pleno centro histórico del pueblo, y lo curioso es que tres de los mercadillos navideños son temáticos, en los que sus puestos de madera y su decoración están orientados a un producto, artesanía o público diferente. Son los mercadillos de Navidad gourmet, infantil y de artesanía hecha a mano por productores locales de la ciudad. Pura maravilla.
Cuándo abre el mercadillo de Navidad más bonito del mundo
Este año 2025, el mercadillo de Navidad de Colmar, merecedor del más bonito del mundo, permanecerá abierto desde el 25 de noviembre hasta el 29 de diciembre. Así será en todos los mercadillos navideños de Colmar, excepto en el mercadillo gourmet, que alargará su fecha de apertura hasta el 4 de enero de 2026.
