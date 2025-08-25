El pueblo más bonito del mundo está escondido en Austria: bañado por un lago y con casitas de colores recorriendo la ladera de la montaña

Lo más destacado, y la razón de su curioso nombre, es el diseño único de la plataforma. Se asemeja a una mano extendida y sus cinco dedos se precipitan sobre el abismo del precipicio. Todos de ellos están habilitados para asomarse y disfrutar de las vistas. Uno de los dedos tiene una plataforma de vidrio, llamando a esa sensación de estar suspendido en el aire. Otro cuenta con un marco para sacar fotografías con las montañas de fondo, también hay unos prismáticos para ver con detalle los alrededores.