El pueblo más bonito del mundo está escondido en Austria: bañado por un lago y con casitas de colores recorriendo la ladera de la montaña
Mires a donde mires, va a ser bonito, descubre esta maravilla visual.
En el corazón de Europa, escondido entre los Alpes austriacos, se esconde un rincón de película. En el que las montañas se reflejan en el agua y su historia se entrelaza entre calles empedradas y flores en los balcones. Este destino, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, tiene algo que ofrecer a cada viajero: busque aventuras al aire libre o momentos de tranquilidad frente a un paisaje de idílico. Cuando digo que parece sacado de película, es de forma literal. La película Frozen, de Disney, está insiprada en este enclave.
A orillas del lago Hallstätter se alza el pueblo de Hallstatt. Pasear por sus calles es como perderse en una postal. La Plaza del Mercado, también conocida como Markyplatz, es el corazón del pueblo. Está decorada con casitas de colores repletas de flores en sus balcones, que aportan una atmósfera vibrante al lugar. La Columna de la Trinidad se alza en el medio. Este elemento barroco representa la arraigada fe del pueblo. En frente de la plaza se encuentra la iglesia. Se comenzó a construir en el siglo XII y es de estilo gótico; la comparten católicos y protestantes.
Durante siglos la Plaza del Mercado ha sido el centro neurálgico del pueblo. Aquí se reunían los comerciantes y agricultores para vender sus productos, mientras que los lugareños acudían para socializar e intercambiar noticias. Con el tiempo, tanto las necesidades de la comunidad como la plaza han cambiado. Hoy en día está repleta de restaurantes y cafeterías que ofrecen delicias locales a los visitantes; así como de tiendecitas únicas con artesanía local y recuerdos con los que conmemorar tu visita.
Aunque tiene apenas 800 habitantes, esta localidad recibe miles de turistas al día; atraídos por la espectacularidad de su paisaje. Por eso, aunque de pereza, lo más recomendable es madrugar. Es posible que encuentres comercios cerrados, de esta forma podrás pasear y disfrutar de todos sus rincones con tranquilidad.
Historia rica en sodio
Aunque el encanto de Hallstatt es evidente, no solo se conoce por eso. Es uno de los asentamientos más antiguos de Europa, y tiene una historia que se remonta a la Edad de Hierro. Aquí se encuentra algo que, 7.000 años atrás, proporcionó gran prosperidad y riqueza a la zona. Las Minas de Sal son de los sitios más emblemáticos del área.
Antiguamente, era un bien muy codiciado porque ayudaba a conservar los alimentos, en especial la carne. Hoy en día se pueden visitar con un tour guiado. Se encuentran en la montaña, por lo que para llegar tendrás que hacerlo a pie o cogiendo el funicular. La última opción es la más recomendada, ya que la subida es bastante empinada.
Precios
- Entrada a las minas con subida y bajada en funicular: 40 euros.
- Entrada a las minas: 27 euros.
- Subida y bajada del funicular: 22 euros.
- Subida o bajada del funicular: 12 euros.
Vistas desde lo más alto
En la majestuosa montaña de Dachstein, muy cerca de nuestro pueblo protagonista, está uno de los miradores más famosos de este enclave. El mirador "5 fingers" está situado a una altitud de 2.035 metros sobre el nivel del mar, en lo alto de un precipicio de 400 metros de profundidad. La mejor opción para llegar es en funicular, porque podrás disfrutar tranquilamente de las vistas mientras subes; aunque también se puede ir en coche, autobús o andando.
Lo más destacado, y la razón de su curioso nombre, es el diseño único de la plataforma. Se asemeja a una mano extendida y sus cinco dedos se precipitan sobre el abismo del precipicio. Todos de ellos están habilitados para asomarse y disfrutar de las vistas. Uno de los dedos tiene una plataforma de vidrio, llamando a esa sensación de estar suspendido en el aire. Otro cuenta con un marco para sacar fotografías con las montañas de fondo, también hay unos prismáticos para ver con detalle los alrededores.
Si no eres tanto de montaña, o prefieres quedarte en el pueblo, también puedes disfrutar de unas increíbles vistas. Desde la calle Müllersttiege, una de las calles que suben desde la plaza, hay unas vistas espectaculares del lago, la iglesia y las montañas de fondo.
