El pueblo más bonito de Ámsterdam es Patrimonio de la Humanidad: repleto de canales y el origen de uno de los quesos más famosos del mundo

La plaza Damplein es la más importante: ahí están el Ayuntamiento y la antigua oficina de Correos. Sin embargo, hay otra plaza que la supera en popularidad: Jan Nieuwenhuizenplein. Es donde se organiza el tradicional mercado del queso, un espectáculo para los aficionados a esta delicia gastronómica que solo sucede durante los meses de verano (julio y agosto) y únicamente un día a la semana, los miércoles.