El pueblo más bonito de Ámsterdam es Patrimonio de la Humanidad: repleto de canales y el origen de uno de los quesos más famosos del mundo
Si ya conoces Ámsterdam, es hora de visitar este otro lugar: la gran joya desconocida de los Países Bajos.
El destino del que vamos a hablar hoy bien podría llamarse la ciudad del queso, si no fuera porque todas las ciudades de los Países Bajos tienen algo que ver con él. De hecho, es uno de los mayores productores de queso a nivel mundial, por lo que es evidente que forma parte de su cultura y su identidad.
Y hay ciudades en las que se hace mucho más evidente, tanto, que por tener tienen hasta nombre de queso. Es precisamente lo que le sucede a este desconocido destino que, aunque a muchos ni les suene, está a solo media hora de Ámsterdam.
La capital ha atraído todas las miradas durante los últimos años, al menos las de los turistas ansiosos de poner un pie en la ciudad de los molinos y los tulipanes. Si ya la conoces, o quieres empezar por otro lugar, este es más que recomendable.
La otra ciudad imprescindible de Países Bajos
No hace falta haber viajado a los Países Bajos para saber que sus dos quesos más famosos son el Gouda y el Edam. Y resulta que a poco más de 20 kilómetros de la ciudad se encuentra el pequeño pueblo en el que nació uno de los dos: Edam.
Con ese nombre, sobra decir de qué queso se trata. Lo que sí diremos es que es un pequeño municipio (unos 7.000 habitantes), situado a orillas de un lago y atravesado por canales, lo que le da un toque extra de encanto.
La imagen no puede ser más icónica: con las típicas casitas holandesas, con tejados a dos aguas y fachadas recubiertas de listones de madera, reflejadas en sus aguas. Sobre ellas flotan pequeñas embarcaciones de recreo, como reposando amarradas al embarcadero. Puro cuento.
El mejor queso de la ciudad
Edam se llama así porque aquí es donde surgió este tipo de queso, uno de los más populares de los Países Bajos. Y fue en el siglo XIV cuando la ciudad se convirtió en un importante puerto comercial de producción y exportación de ese queso.
Una de las queserías familiares más prestigiosas de la ciudad sigue en pie en una antigua casa del siglo XVII a orillas del canal: es Kaasspeciaalzaak Henri Willig. Además de tienda, la quesería es también un museo del queso, visitarlo es adentrarse en la historia de la familia, y de la ciudad.
Qué ver en la ciudad del queso Edam
La plaza Damplein es la más importante: ahí están el Ayuntamiento y la antigua oficina de Correos. Sin embargo, hay otra plaza que la supera en popularidad: Jan Nieuwenhuizenplein. Es donde se organiza el tradicional mercado del queso, un espectáculo para los aficionados a esta delicia gastronómica que solo sucede durante los meses de verano (julio y agosto) y únicamente un día a la semana, los miércoles.
Al ser una ciudad de canales (los de Achterhaven y Nieuwvaartje son los más bonitos), son muchos los puentes que los atraviesa. Y algunos tan históricos como Kwakelbrug, uno de los más antiguos y desde el que se tienen unas preciosas vistas a los astilleros.
La torre medieval, el otro gran símbolo arquitectónico de la ciudad
Y la Torre Speeltoren, un torreón medieval del siglo XV que en sus orígenes perteneció a una antigua iglesia de la que hoy solo queda esta magnífica y esbelta construcción convertida en uno de los símbolos arquitectónicos más reconocibles de la ciudad.
Fuera del agua, caminando a pie durante apenas diez minutos, se llega hasta Fort Edam, una monumental fortaleza que forma parte de la Línea de Defensa de Ámsterdam: un trazado amurallado de más de 135 kilómetros que rodean la capital y que está declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Se trata de un sitio de lo más singular, rodeado por un área de bosques muy frondoso y que en su interior tiene hasta una isla. Que nadie se vaya de Edam sin visitarlo.
