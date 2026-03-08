El pueblo más bonito de Alemania se llama "el lugar de los talladores de Dios": es Patrimonio de la Humanidad y tiene casas con cuentos pintados en sus fachadas

La tradición más conocida de Oberammergau tiene su origen en 1633, cuando una epidemia de peste que afectó a gran parte de Europa. Los vecinos del pueblo decidieron que si la epidemia cesaba, representarían periódicamente la Pasión de Cristo como acto de agradecimiento. La tradición cuenta que tras ese juramento no hubo más muertes por la enfermedad en el pueblo, por lo que al año siguiente tuvo lugar la primera representación en el cementerio de la iglesia.