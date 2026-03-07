La provincia más joven de Tailandia guarda el secreto geológico más impresionante del mundo: desde el cielo parecen ballenas nadando entre los árboles
Hin Sam Wan, en la provincia de Bueng Kan, es una formación rocosa de unos 75 millones de años situada en el Parque Nacional Phu Sing.
Tres grandes formaciones de roca sobresalen sobre la selva del noreste de Tailandia con una silueta inconfundible. Desde determinados ángulos (especialmente a vista aérea) recuerdan a tres ballenas avanzando en fila sobre un mar de vegetación. Es la llamada Roca de las Tres Ballenas, uno de los enclaves naturales más conocidos de la provincia de Bueng Kan.
Este conjunto rocoso, conocido localmente como Hin Sam Wan, se encuentra dentro del Parque Nacional Phu Sing, en una zona montañosa cercana al río Mekong y a la frontera con Laos.
Más allá de su apariencia llamativa desde el aire, la Roca de las Tres Ballenas destaca por su valor geológico dentro del paisaje del noreste de Tailandia. Su silueta ha convertido a esta provincia en un punto de interés para quienes recorren el país fuera de los circuitos tradicionales.
Un paisaje modelado durante millones de años
Las tres moles están formadas por arenisca y se estima que tienen alrededor de 75 millones de años. Su origen se remonta a procesos de sedimentación que, con el paso del tiempo, quedaron expuestos por movimientos tectónicos y fueron modelados por la erosión.
La parte superior de las rocas presenta una forma alargada y redondeada que da lugar a la comparación con cetáceos. No se trata de esculturas naturales aisladas, sino de parte de un sistema de formaciones similares que características el del noreste tailandés, aunque pocas presentan una silueta tan definida como Hin Sam Wan.
El acceso a la zona se realiza mediante vehículos todoterreno gestionados por el parque nacional, a lo que hay que sumar una caminata posterior por senderos señalizados. En temporada de lluvias la superficie puede resultar resbaladiza, por lo que las visitas están reguladas y supervisadas.
La joven provincia de Bueng Kan
La provincia de Bueng Kan fue creada oficialmente el 23 de marzo de 2011, tras separarse de Nong Khai, lo que la convierte en la más joven del país y es la número 77.
Se trata de una región con escaso desarrollo turístico en comparación con otros destinos del país, por lo que la economía local no depende de la llegada de viajeros y se apoya principalmente en la agricultura, especialmente en el cultivo de caucho y arroz.
Pese a no ser un foco turístico, en los últimos años, algunos enclaves naturales como Hin Sam Wan sí han incrementado su visibilidad. La proximidad al Mekong y la presencia de espacios protegidos han favorecido un turismo vinculado al paisaje y al senderismo, aunque el flujo de visitantes sigue siendo mucho más bajo que otras zonas.
Cuándo visitarla y qué más hacer por la zona
El momento más recomendable para recorrer la zona es entre noviembre y febrero, cuando las temperaturas son más suaves y las lluvias menos frecuentes. Entre mayo y octubre las precipitaciones pueden dificultar el acceso y limitar la visibilidad desde la cima (desde arriba y, en días despejadosm se obtienen vistas hacia territorio laosiano).
La visita está organizada por el propio parque nacional, que controla los accesos por motivos de seguridad y conservación.
Más allá de Hin Sam Wan, el entorno ofrece algunos puntos de interés que también son un gran ejemplo del tipo de paisaje predominante en esta parte de Tailandia. Dentro del propio Phu Sing National Park se encuentra la cascada Chet Si, especialmente activa durante la temporada de lluvias, y varios miradores naturales.
A pocos kilómetros destaca también Wat Phu Tok, el enclave religioso más conocido de la provincia. El templo está construido alrededor de una colina rocosa y se recorre a través de pasarelas de madera que ascienden hasta la cima. La subida es estrecha en algunos tramos, pero desde arriba se obtiene una vista espectacular del paisaje rural propio de Bueng Kan.
Si dispones de más tiempo, el curso del río Mekong y el Phu Wua Wildlife Sanctuary te permiten ampliar la visita con senderos y espacios naturales menos frecuentados por los viajeros.
