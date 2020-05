La naturaleza, su bien más preciado: así lucha Costa Rica contra la deforestación

Es interesante conocer que la herramienta Google Earth Engine sirve para detectar cambios forestales y así poder actuar de forma rápida en su restauración, detención y prevención de actividades ilegales.

El Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) presentó el pasado 22 de abril la propuesta “Tackling deforestation and forest degradation in Costa Rica using Google Earth Engine”, con el objetivo de mejorar las capacidades de las instituciones nacionales y estimar la deforestación y la degradación forestal en Costa Rica, utilizando información proveniente de los satélites y la herramienta de procesamiento de imágenes Google Earth Engine.

Costa Rica, pionera en materia de sostenibilidad, ha elaborado esta iniciativa que consiste en desarrollar un sistema de alerta temprana para tratar los problemas globales relacionados con el cambio climático, desarrollo sostenible y reducción de riesgo de desastres, y más concretamente, el problema de la deforestación, mejorando las estimaciones de los cambios de la actividad forestal en el país y las emisiones de carbono relacionadas.

La iniciativa se envió a la Secretaría del Grupo de Observaciones de la Tierra (GEO) como parte de un programa que apoya a 25 proyectos de países miembros que utilizan datos de análisis de la tierra junto con la herramienta Google Earth Engine.

El ministro de Ambiente y Energía, Carlos Manuel Rodríguez, ha señalado que el MINAE presentó la propuesta por medio del Centro Nacional de Información Geoambiental (CENIGA) resaltando las actividades que se realizan en el país en la construcción del Sistema Nacional de Monitoreo de la Cobertura y Uso de la Tierra y Ecosistemas (SIMOCUTE).

Asimismo, Rafael Monge, director de CENIGA, ha explicado que Costa Rica ha hecho importantes avances en el desarrollo del SIMOCUTE, lo que le ha permitido alcanzar un buen nivel de especialización, y añade: “En ese contacto, el proyecto tiene como objetivo mejorar las metodologías disponibles mundialmente para detectar la deforestación y la degradación forestal utilizando imágenes satelitales y diferentes herramientas tecnológicas”.

Monge ha indicado también que la iniciativa generará mejores algoritmos que estimen mapas de detección de cambios y generen información que permitan realizar acciones rápidas que contribuyan a detener y prevenir actividades ilegales relacionadas a la deforestación.

En este enlace pueden ver más detalles de la convocatoria.