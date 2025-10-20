Estas son las 5 prisiones más temibles del mundo: un viaje oscuro para un Halloween de auténtico terror

En mis viajes he tenido la oportunidad de visitar algunas de estas terroríficas prisiones a lo largo y ancho de todo el planeta. Cada una de ellas reservada a una finalidad maquiavélica distinta y con un ambiente propio que me hicieron pensar en todas las lecciones de humanidad que se escondían detrás de sus gruesos barrotes y paredes desvencijadas. Transformadas en atractivos turísticos cargados de misterios, especialmente en fechas como Halloween, estos espacios de oscuridad impresionan también por su arquitectura y por su entorno. Viajamos a cinco de ellas para vivir un Halloween de lo más inquietante.