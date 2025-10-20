Estas son las 5 prisiones más temibles del mundo: un viaje oscuro para un Halloween de auténtico terror
Del centro de tortura camboyano S-21 a la isla de Alcatraz pasando por otras menos conocidas, estas cárceles se han convertido en las grandes atracciones turísticas que no debes perderte si buscas un Halloween diferente.
Hay un turismo que se adentra en lo más oscuro de las ciudades para desempolvar un pasado escalofriante. Cárceles donde se dieron casos de sufrimiento, injusticia y resiliencia que han sido transformados en museos o centros culturales. Sus fríos corredores aún desvelan leyendas de fantasmas o historias sangrientas en sus diminutas celdas.
En mis viajes he tenido la oportunidad de visitar algunas de estas terroríficas prisiones a lo largo y ancho de todo el planeta. Cada una de ellas reservada a una finalidad maquiavélica distinta y con un ambiente propio que me hicieron pensar en todas las lecciones de humanidad que se escondían detrás de sus gruesos barrotes y paredes desvencijadas. Transformadas en atractivos turísticos cargados de misterios, especialmente en fechas como Halloween, estos espacios de oscuridad impresionan también por su arquitectura y por su entorno. Viajamos a cinco de ellas para vivir un Halloween de lo más inquietante.
S 21 Tuol Sleng, Pnom Penh (Camboya)
No hay lugar que me haya estremecido tanto como esta prisión situada en la capital camboyana. Un colegio transformado en centro de detención y tortura durante el régimen de los Jemeres Rojos (1975-1979). Se estima que por aquí pasaron más de 17.000 personas antes de ser ejecutadas en campos de extermino.
En la actualidad, el S21 es un interesante museo sobre el genocidio que evita que se olvide aquel sobrecogedor periodo de la historia de Camboya. En las viejas aulas, convertidas en salas de interrogatorio o cubículos donde se hacinaban numerosas personas, aún se pueden distinguir manchas de sangre. En sus diferentes espacios se muestran instrumentos de tortura, fotografías de las víctimas y sus relatos, tan solo irrumpidos por los pasos de los visitantes. Es precisamente esa realidad documentada lo que hace que la visita resulte inquietante, en contraposición a otras cárceles del mundo que juegan con lo paranormal.
Alcatraz, San Francisco (Estados Unidos)
Famosa por ser el escenario de rodaje en películas como La Roca o Fuga de Alcatraz, la isla ofrece una experiencia inmersiva en la que seguir los testimonios de los guardias y presos que la habitaron durante su funcionamiento, entre 1934 y 1963.
El viento cortante de la bahía de San Francisco penetra en la isla en la que se asienta. Las solemnes vistas del puente Golden Gate, a veces bajo la neblina, intensifican lo evocador del paisaje, tan cerca y a la vez tan lejos para los presos. En esta prisión inexpugnable estuvieron recluidos famosos criminales como Al Capone o el buscado criminal Machine Gun Kelly. Aquí se dieron 14 intentos de fuga, de los cuales la historia de tres presos que desaparecieron en 1962 aún sigue alimentando la leyenda de los visitantes que aseguran haber visto sombras en sus celdas o escuchar pasos en sus pasillos vacíos.
Lukiškės, Vilna (Lituania)
En pleno centro de la ciudad de Vilna se alzan los imponentes muros de una cárcel de origen zarista. Su funcionamiento, desde 1904 hasta 2019, pasó también por las manos nazis, durante la Segunda Guerra Mundial, y por la KGB en la época soviética. Traspasar sus corredores para adentrarse en diminutas celdas resulta perturbador, especialmente al detener la vista en las cartas, fotografías y notas de los presos que aún cuelgan de sus paredes.
Después de su reciente cierre, debido a las malas condiciones de las instalaciones, se ha convertido en un espacio cultural donde se celebran conciertos y exposiciones. Aunque por lo que realmente ha contribuido a que sea uno de los lugares más visitados de la capital de Lituania es el hecho de que en ella se rodaran escenas de la exitosa serie de Netflix Stranger Things.
Crumlin Road Gaol, Belfast (Irlanda del Norte)
Las puertas de Crumlin Road Gaol abrieron en 1864 y cerraron en 1996. 132 años de ejecuciones, motines y encarcelamientos políticos relacionados con el conflicto norilandés. Encerrarse en solitario en una Celda de Ejecución a escuchar las voces de espíritus o recorrer el túnel subterráneo que conectaba la cárcel con el antiguo juzgado por donde pasaban los presos procesados, son algunos de sus puntos más estremecedores.
Ingresar en esta prisión victoriana los días previos a Halloween resulta aún más impactante, ya que se organizan visitas y eventos especiales por la noche, momento en que el lugar se vuelve aún más tenebroso y sus leyendas parecen cobrar vida.
Roben Island, Ciudad del Cabo (Sudáfrica)
Florando en el océano Atlántico, a 12 kilómetros de Ciudad del Cabo, se encuentra esta isla que, durante más de 400 años, sirvió como prisión, pero, además, ejerció como hospital psiquiátrico y lugar de aislamiento. En este lugar, declarado Patrimonio de la Humanidad, Nelson Mandela pasó 18, de sus 27 años, recluido en una celda de 2m².
El hecho de que la única forma de llegar a Robben Island sea el barco nos da una idea de su aislamiento, marcado por una inmensa masa de agua. Pero la visita se hace aún más interesante al traspasar sus puertas y dejar que sean los antiguos presos políticos quienes compartan la sobrecogedora represión del apartheid.
