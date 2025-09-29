La primera ciudad del mundo declarada Patrimonio de la Humanidad: levantada sobre una antigua ciudad inca y con un centro histórico colonial

En el centro histórico de Quito, de visita obligada si se viaja a la ciudad, hay cantidad de lugares emblemáticos para descubrir. En el corazón del casco antiguo se sitúa la Plaza Grande, conocida también como Plaza de la Independencia, y alrededor de la cual se erigen algunos de los monumentos más destacados de la ciudad: el Monumento a la Independencia, el Palacio Municipal de Quito, el Palacio de Carondelet, el Palacio Arzobispal, y la Catedral Metropolitana de Quito.