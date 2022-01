La primera ciudad flotante del mundo estará en Maldivas

Construir una isla flotante con viviendas asequibles. Este es el objetivo del Gobierno de Maldivas en colaboración con el estudio de arquitectura Dutch Docklands, con sede en los Países Bajos y por ello, expertos en el mundo de la construcción sobre agua, han construido ya miles de casas flotantes.

Ambos llevan desde 2009 planeando una ciudad flotante que estará situada en una laguna de aguas templadas, a unos 10 minutos en barco desde la capital de Maldivas, Malé, y de su aeropuerto internacional. Con el telón de fondo del Índico, será la primera ciudad verdaderamente flotante del mundo.

Su construcción durará algo más de una década y contará con miles de residencias, todas ellas flotantes sobre una rejilla flexible. Uniendo los conceptos de sostenibilidad y habitabilidad, Dutch Docklands se ha unido a Waterstudio, otra firma de arquitectura y planificación urbana holandesa, para materializar el proyecto. Desde lo alto, la nueva ciudad se verá como un laberinto de hexágonos inspirados en el coral local, todos unidos y protegidos por una barrera que servirá como rompeolas, reduciendo el impacto del agua de la laguna en las estructuras de la superficie.

Todas las viviendas serán de poca altura, de unos 100 metros cuadrados (más otros 40 de terraza) y estarán ordenadas en calles bordeadas de palmeras. Su precio, unos 220.000 euros, una cifra que sus responsables consideran asequible y que esperan que atraiga no solo a inversores extranjeros, sino también a los propios locales, incluso al personal que trabaja en los resorts de Maldivas. De hecho, el gobierno está trabajando con los bancos locales para ofrecer créditos asequibles a los habitantes de Maldivas para poder adquirir estas propiedades.

Una red de puentes, canales y muelles unirá toda la estructura y una serie de playas de arena que rodearán la ciudad ayudarán a proteger las construcciones, entre las que, además de viviendas, habrá también un hospital, una escuela, hoteles, restaurantes, tiendas, un pequeño puerto y el edificio del gobierno local. En los renders ofrecidos por sus constructores se ve una ciudad llena de color, con casas en tonos rosas, verdes, azules…

“Esta ciudad flotante de Maldivas no requiere ninguna recuperación de tierras, por lo que tiene un mínimo impacto en los arrecifes de coral”, explica Mohamed Nasheed, presidente de Maldivas entre 2008 y 2012, portavoz del Parlamento y embajador del Climate Vulnerable Forum. “Además, nuevos arrecifes gigantes crecerán para actuar como rompeolas. Nuestra adaptación al cambio climático no debe destruir la naturaleza, sino trabajar con ella. En Maldivas no podemos detener las olas, pero podemos subirnos a ellas”, añade. En Maldivas hay más de mil arrecifes de coral en uno de los entornos marinos más diversos del mundo.

Según explica el ministro de Turismo de Maldivas, Abdulla Mausoom, “el archipiélago está compuesto de un 99,6% de agua, por lo que tenemos que encontrar formas creativas de vivir aquí”. “Maldives Floating City ayudará a que crezca el turismo más en Maldivas y la hará famosa en todo el mundo”, añade.

Uno de los objetivos del Gobierno de Maldivas es que su nueva ciudad flotante sirva de ejemplo para otras ciudades del mundo que tengan que luchar contra el calentamiento global y el aumento del nivel del mar. De momento, sus creadores están al final de la etapa de la planificación y se espera que la construcción comience este 2022.