La primera ciudad del mundo declarada Patrimonio de la Humanidad no está ni en Asia, ni en Europa: fue fundada en el siglo XVI, está ubicada a 2.850 metros de altitud y tiene el centro histórico mejor conservado

Antes de la llegada y subsiguiente colonización española del continente americano, la civilización inca llegó a ser la más grande de las civilizaciones prehispánicas, abarcando los territorios actuales de Bolivia, Chile, Perú, Argentina, Colombia y Ecuador. Además de los impresionantes templos, palacios y complejos arquitectónicos que construyeron, el pueblo inca es especialmente conocido por las impresionantes técnicas agrícolas que desarrollaron, como las terrazas de cultivo y los sistemas de riego, que permitían una labranza más sencilla y cómoda.

Las calles de Quito están bordeadas por casas de colores / Istock / alessandro_pinto

Una de las principales ciudades del Imperio inca, ubicada en el norte del actual Ecuador, fue la histórica ciudad de Quito. Debido a la erupción del volcán Tungurahua, y la posterior retirada de las fuerzas incas hacia el norte por temor a la ira divina, la ciudad quedo arrasada tras la llegada de los ejércitos españoles. Fueron éstos los que fundaron la actual San Francisco de Quito sobre las ruinas de la antigua ciudad incaica. Aún así, Quito conserva el centro histórico mejor preservado de toda América latina, hecho que le valió ser, junto a Cracovia, la primera ciudad del mundo en ser incorporada a la lista de Patrimonio de la Humanidad en 1978.

Descubriendo Quito

De visita obligada si se viaja a Ecuador, el centro histórico de Quito guarda cantidad de lugares emblemáticos en los que descubrir la verdadera esencia de la ciudad. En el corazón del casco antiguo se extiende la Plaza Grande, conocida también como la Plaza de la Independencia, alrededor de la cual se erigen algunos de los edificios más importantes de la ciudad: el Palacio Municipal de Quito, el Palacio de Carondelet, el Palacio Arzobispal, el Monumento a la Independencia y la Catedral Metropolitana de Quito.

Repartidas por el centro histórico se encuentran también todo un seguido de iglesias cuya arquitectura es un auténtico deleite, como la Iglesia de la Compañía de Jesús, la Iglesia de Santo Domingo, o la Iglesia de San Francisco. Además, aquí se ubica la calle La Ronda, una calle peatonal bordeada por casas de fachadas de colores, tiendas artesanales y bares en los que parar a tomar algo. Pero Quito no es solo su casco antiguo; son muchos los lugares de los que disfrutar en esta maravillosa ciudad.

Parque Itchimbía

Debido a sus incontables elevaciones, Quito es una ciudad que goza de una enorme cantidad de miradores, desde los que uno puede obtener las mejores panorámicas de la ciudad y su entorno. El parque, que no solo ofrece unas vistas inigualables de Quito, es ideal para dar un paseo relajado. Aquí se encuentra también el Palacio de Cristal, una maravillosa construcción en el interior de la cual sirve como sede del Centro Cultural Itchimbía.

El Palacio de Cristal / Istock / efenzi

Basílica del Voto Nacional

Construida entre finales del siglo XIX y principios del XX, esta basílica tiene una clara influencia europea. De belleza más que evidente, está considerada el mayor templo neogótico de todo el continente americano. Lo que más destaca de su construcción es el hecho de que, en vez de gárgolas tradicionales, las figuras de piedra que decoran la fachada representan animales endémicos del país, como armadillos, tortugas, o piqueros de patas azules.

Vista aérea de la Basílica del Voto Nacional / Istock / FABRICIO Burbano

La Virgen del Panecillo

Al sur del centro histórico se eleva la pequeña montaña del Panecillo, en lo alto de la cual se erige uno de los mayores símbolos de toda la ciudad: la Virgen del Panecillo, una impresionante escultura de aluminio que alcanza los 40 metros de altura y protege la ciudad. Una característica curiosa de la escultura es que, al parecer, se trata de la única imagen de la Virgen con alas del mundo.

La Virgen del Panecillo / Istock / asantosg

Parque La Carolina

En la zona de Iñaquito, en el barrio financiero de la ciudad, se extiende este parque que ofrece centenares de oportunidades para hacer actividades, ya sea en familia, amigos o por cuenta propia. Dentro del mismo parque está el Jardín Botánico de Quito, donde están representados varios de los ecosistemas de los Andes, así como una vasta colección de orquídeas y plantas carnívoras. Junto al Jardín Botánico, otro de los atractivos del parque es la Laguna, un estanque donde se pueden alquilar barquitas para dar un paseo.

TelefériQo

Un trayecto de no más de 18 minutos de duración te lleva hasta la cima del cerro Cruz Loma, situado a más de 4.000 metros de altura. Desde la estación del Teleférico, a parte de las magníficas panorámicas de Quito que ofrece, existen diferentes rutas de senderismo con las que descubrir las maravillas del entorno. Eso si, hay que vigilar de no padecer de mal de altura, pues puede convertir el paseo en una verdadera pesadilla.

Los miradores de Quito ofrecen panorámicas espectaculares / Istock / FABRICIO Burbano

Ciudad Mitad del Mundo

A unos 30 kilómetros de Quito se encuentra el Monumento Ecuatorial, la principal atracción turística del país. En un principio, el monumento se emplaza en la latitud 0 marcada por la línea amarilla del Paralelo del Ecuador; pero la realidad es que la latitud 0 – la verdadera línea del ecuador- pasa a algo más de 240 metros al norte del monumento, donde está el Museo Solar Intiñán.

Una buena gastronomía

Degustar la gastronomía local es una de las mejores cosas que podemos hacer si viajamos a Ecuador. Reflejo perfecto de la variedad geográfica y cultural del país, aquí encontramos platos tan típicos como la fritada, el ceviche, el encebollado o las empanadas. Pero por lo que también destaca Ecuador es el chocolate; tal es así que el país está considerado como la cuna de los mejores chocolates del mundo.