El primer tren del mundo en ser Patrimonio de la Humanidad por la Unesco está en Europa y cuesta 20 euros: se considera una de las mayores hazañas de la ingeniería civil, supera un desnivel de 460 metros y pasa por 14 túneles y 16 viaductos
Esta línea ferroviaria del siglo XIX sigue operativa y conecta dos regiones austriacas atravesando el paso de Semmering.
En el siglo XIX, atravesar determinadas zonas de montaña en tren era un problema sin resolver. El Ferrocarril de Semmering nació precisamente en ese contexto, como una respuesta técnica a un terreno complicado que obligaba a buscar soluciones nuevas en la ingeniería ferroviaria y que hoy se considera uno de los mayores hitos en la historia del ferrocarril.
El resultado fue una línea ferroviaria que, más de 170 años después, sigue en funcionamiento y mantiene buena parte de sus características originales. El Semmeringbahn (en alemán) conecta las localidades autriacas de Gloggnitz y Mürzzuschlag, atravesando el paso de Semmering en un recorrido relativamente corto, pero lleno de elementos técnicos que explican su importancia. Se trata de un tramo que forma parte del Ferrocarril del Sur de Austria.
Una obra pionera en la historia del ferrocarril
El Ferrocarril de Semmering fue construido entre 1848 y 1854 bajo la dirección del ingeniero Carl Ritter von Ghega. En ese momento, el principal desafío era salvar un desnivel considerable en un terreno complicado, con pendientes pronunciadas y zonas de difícil acceso.
La solución adoptada fue innovadora para la época. En lugar de evitar la montaña, se diseñó un trazado que la atravesaba mediante túneles, viaductos y curvas adaptadas a la orografía.
El conjunto incluía 14 túneles, 16 viaductos y más de un centenar de puentes menores; todo ello en un recorrido que salva aproximadamente 460 metros de desnivel.
En 1998, la UNESCO incluyó el Ferrocarril de Semmering en la lista de Patrimonio de la Humanidad. Fue el primer ferrocarril en recibir esta distinción y lo hizo por su carácter pionero al considerarse uno de los primeros ejemplos de línea ferroviaria de montaña construida con criterios modernos de ingeniería.
Un recorrido corto, pero muy concentrado
El trayecto completo entre Gloggnitz y Mürzzuschlag es de 41 kilómetros, una distancia corta, pero que concentra muchos elementos que serán de tu interés.
Durante el recorrido, el tren atraviesa zonas boscosas, laderas y puntos elevados desde los que podrás observar el paisaje alpino. Los viaductos permiten salvar valles estrechos, mientras que los túneles atraviesan tramos de montaña donde no era viable otro tipo de trazado. Todo ello hacer que lo que se ve por la ventana cambia constantemente haciendo la experiencia más amena aún si cabe.
El hecho de que el ferrocarril siga en uso refuerza su valor. No es una infraestructura abandonada o convertida en museo, sino una línea operativa que continúa formando parte del día a día ferroviario en Austria y sigue cumpliendo la misma función para la que fue diseñada en el siglo XIX.
Cuánto cuesta y qué tener en cuenta
El precio del billete puede variar según el tipo de tren y la antelación, pero en muchos casos se sitúa en torno a los 20 euros para trayectos sencillos dentro de esta línea. No es un tren turístico como tal, sino parte del servicio regular, por lo que puedes montarte sin tener que reservar experiencias específicas.
Lo ideal es que incluyas el trayecto en un viaje por Austria sin que modifiques demasiado tu itinerario. Ahora, si quieres las mejores vistas, preocúpate de reservar con algo de antelación para conseguir una siento junto a la ventana. Y si además te interesa tener vistas a un lado o a otro, es importante que te informes de la orientación del trayecto para tener la perspectiva que buscas.
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