El primer tren del mundo en ser Patrimonio de la Humanidad por la Unesco está en Europa y cuesta 20 euros: se considera una de las mayores hazañas de la ingeniería civil, supera un desnivel de 460 metros y pasa por 14 túneles y 16 viaductos

Lo ideal es que incluyas el trayecto en un viaje por Austria sin que modifiques demasiado tu itinerario. Ahora, si quieres las mejores vistas, preocúpate de reservar con algo de antelación para conseguir una siento junto a la ventana. Y si además te interesa tener vistas a un lado o a otro, es importante que te informes de la orientación del trayecto para tener la perspectiva que buscas.